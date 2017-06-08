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Похищенный пиратами у берегов Нигерии российский моряк освобожден

Политика
8 июня, 18:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

Россиянин был похищен 17 мая

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Моряк россиянин, похищенный в мае пиратами у берегов Нигерии, освобожден, сообщило посольство РФ в этой африканской стране на своей странице в сети Twitter.

"Посольство России в Нигерии сообщает об освобождении 8 июня российского моряка С. Жимантаса (судно - MV Glory), похищенного морскими пиратами вместе с другими членами экипажа 17 мая в Гвинейском заливе", - говорится в заявлении.

Как ранее сообщил  ТАСС пресс-атташе посольства России в Нигерии Иван Лыдкин, судно MV Glory вошло в воды Гвинейского залива под флагом государства Антигуа и Барбуда. Судно подверглось нападению пиратов, которые похитили нескольких моряков, в том числе гражданина РФ.

В Гвинейском заливе время от времени происходят пиратские нападения на судна иностранных компаний.

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