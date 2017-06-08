Похищенный пиратами у берегов Нигерии российский моряк освобожден

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Моряк россиянин, похищенный в мае пиратами у берегов Нигерии, освобожден, сообщило посольство РФ в этой африканской стране на своей странице в сети Twitter.

Посольство России в Нигерии сообщает об освобождении 08.06.17 российского моряка С.Жимантаса ("MV Glory"), похищенного пиратами 17 мая с.г. pic.twitter.com/c4wGBYDskX — Russia in Nigeria (@RusEmbNigeria) 8 June 2017

"Посольство России в Нигерии сообщает об освобождении 8 июня российского моряка С. Жимантаса (судно - MV Glory), похищенного морскими пиратами вместе с другими членами экипажа 17 мая в Гвинейском заливе", - говорится в заявлении.

Как ранее сообщил ТАСС пресс-атташе посольства России в Нигерии Иван Лыдкин, судно MV Glory вошло в воды Гвинейского залива под флагом государства Антигуа и Барбуда. Судно подверглось нападению пиратов, которые похитили нескольких моряков, в том числе гражданина РФ.

В Гвинейском заливе время от времени происходят пиратские нападения на судна иностранных компаний.