Путин: политика США не меняется, кто бы ни был у власти в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 8 июня. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Президент России Владимир Путин убежден, что американская политика остается неизменной, кто бы ни находился у власти в Вашингтоне. Об этом он заявил в интервью известному режиссеру Оливеру Стоуну для его нового проекта - серии бесед с российским лидером. Фрагмент фильма "Интервью Путина" (The Putin Interviews) был распространен кабельным телеканалом Showtime (корпоративное подразделение компании CBS).

"Вот что любопытно: президенты в вашей стране меняются, а политика нет", - сказал Путин.

При этом Стоун подчеркнул, что хочет донести до американской аудитории подлинные высказывания российского лидера, "не в американском дубляже".

Полностью документальная лента "Интервью Путина" будет показана 12-15 июня на канале Showtime.