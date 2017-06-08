Путин: политики вроде Маккейна не видят реальных угроз

ВАШИНГТОН, 8 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Государственные деятели, подобные американскому сенатору Джону Маккейну, не видят реальных угроз современности и не хотят понять, как быстро меняется мир. Такое мнение выразил в интервью знаменитому американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну президент России Владимир Путин. На основании этой серии бесед с российским лидером в формате один на один Стоун снял четырехсерийный документальный фильм, который будет продемонстрирован в США на телеканале Showtime 12-15 июня.

"На самом деле он для меня даже немножко симпатичен", - признался Путин, отвечая на вопрос о 80-летнем Маккейне, который в последние годы использует оголтелую антироссийскую риторику. "Он симпатичен мне своим патриотизмом и своей последовательностью в защите интересов своей страны", - пояснил российский президент.

"Люди с такими убеждениями, как сенатор, которого вы упомянули, они живут еще в старом мире и не хотят взглянуть в будущее, не хотят понять, как быстро меняется мир, не видят реальных угроз и не могут переступить через свое прошлое, оно все время тащит их за собой назад", - подчеркнул Путин.

Рекламный ролик, посвященный предстоящему выходу на экран фильма, телеканал Showtime разместил на видеосервисе Youtube.