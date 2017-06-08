Путин: политики вроде Маккейна не видят реальных угроз

Коми не дал прямых улик против Трампа в Конгрессе, открытые слушания оконченыМеждународная панорама 8 июня, 20:31
Как Россию обвиняли во вмешательстве в американские выборыБиографии и справки 8 июня, 20:30
Путин: политика США не меняется, кто бы ни был у власти в ВашингтонеПолитика 8 июня, 20:17
Мэр Москвы отвечает на вопросы пользователей "ВКонтакте". ВидеотрансляцияОбщество 8 июня, 20:00
"Лето" за миллион: 5 самых дорогих картин "русских торгов" в ЛондонеКультура 8 июня, 19:57
Церкви, пабы и собаки: как британцы голосуют на парламентских выборахМеждународная панорама 8 июня, 19:52
Разделяй и перерабатывай: приживется ли в России практика селективного сбора мусораОбщество 8 июня, 19:44
Неверов подтвердил отсутствие соперничества в "Единой России"Политика 8 июня, 19:36
США нанесли новый авиаудар по проправительственным силам в СирииМеждународная панорама 8 июня, 19:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 8 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Государственные деятели, подобные американскому сенатору Джону Маккейну, не видят реальных угроз современности и не хотят понять, как быстро меняется мир. Такое мнение выразил в интервью знаменитому американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну президент России Владимир Путин. На основании этой серии бесед с российским лидером в формате один на один Стоун снял четырехсерийный документальный фильм, который будет продемонстрирован в США на телеканале Showtime 12-15 июня.
"На самом деле он для меня даже немножко симпатичен", - признался Путин, отвечая на вопрос о 80-летнем Маккейне, который в последние годы использует оголтелую антироссийскую риторику. "Он симпатичен мне своим патриотизмом и своей последовательностью в защите интересов своей страны", - пояснил российский президент.
"Люди с такими убеждениями, как сенатор, которого вы упомянули, они живут еще в старом мире и не хотят взглянуть в будущее, не хотят понять, как быстро меняется мир, не видят реальных угроз и не могут переступить через свое прошлое, оно все время тащит их за собой назад", - подчеркнул Путин.
Рекламный ролик, посвященный предстоящему выходу на экран фильма, телеканал Showtime разместил на видеосервисе Youtube.