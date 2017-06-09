Путин примет участие в саммите ШОС, где обсудят борьбу с террором и развитие Организации

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу примет участие с саммите лидеров стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в Астане.

Встречи на полях саммита

Глава государства прибыл в Казахстан в четверг и уже посетил концерт, который был дан в честь участников саммита. Также в Астане состоялась встреча российского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином, на которой обсуждались международные и двусторонние вопросы, в том числе подготовка визита китайского лидера в Москву в июле этого года.

Как сообщил ранее журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, в пятницу Путин побеседует с премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом. На этой встрече будут обсуждаться вопросы международной и региональной повестки дня, а также различные аспекты деятельности этого государства в качестве члена ШОС.

"Мы специально встречаемся с новым членом ШОС - Пакистаном. В ходе этой встречи (Путина и Шарифа), очевидно, будут затронуты актуальные вопросы международной и региональной повестки дня, вопросы, касающиеся деятельности Пакистана в ШОС", - сказал Ушаков. По его словам, Россия заверит Пакистан в своей поддержке и окажет содействие Исламабаду для того, чтобы Пакистан как можно быстрее почувствовал себя полноправным членом ШОС.

По словам помощника главы государства, не исключены и другие встречи "на ногах".

Главные темы саммита

Среди главных тем саммита помощник российского президента назвал развитие ШОС, борьбу с терроризмом, ситуацию в Афганистане и на Ближнем Востоке. "По традиции саммит ШОС начнется встречей (лидеров) в узком составе, где как раз будут обсуждены документы, которые выносятся на подписание (по итогам саммита), обсудят состояние и первоочередные задачи по дальнейшему совершенствованию практического взаимодействия и обсудят региональные и международные проблемы, - заявил представитель Кремля. - Терроризм - одна из главных тем, в том числе в контексте деятельности региональной антитеррористической структуры ШОС".

Помощник президента России добавил, что на встрече глав государств в узком составе будет обстоятельно обсуждаться и ситуация в Афганистане. "Там ситуация имеет тенденцию к ухудшению, укрепляются позиции ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" - прим. ТАСС)", - констатировал представитель Кремля. Он добавил, что Россия на саммите будет ратовать за активизацию работы региональной антитеррористической структуры ШОС.

Расширение ШОС

Другой важной темой, которая будет обсуждаться как в узком, так и в расширенном составах, станет полноправное вступление Индии и Пакистана в ШОС, которое будет оформлено на саммите в Астане. Ушаков отметил большую значимость этого события, подчеркнув, что с приходом в организацию двух этих стран пространство ШОС составит около 23% всей суши на нашей планете. Население входящих в нее стран достигнет 45% от общемирового, а ВВП - 25%.

Ушаков отметил, что на саммите будет обсуждаться и еще один претендент на вступление в Организацию - Иран. "Мы считаем, что сейчас имеются все предпосылки для того, чтобы положительно рассмотреть эту заявку (Ирана на вступление в ШОС - прим. ТАСС)", - заявил он журналистам.

Представитель Кремля заметил, что какого-то прорыва в этом вопросе на предстоящем саммите ждать не стоит. "Есть нюансы в позициях ряда стран (членов ШОС), эти нюансы, очевидно, будут обсуждаться (на саммите в Астане), - подчеркнул он. - Поэтому я и не ожидаю больших сдвигов на предстоящем саммите, но тем не менее, мы считаем, что этот вопрос нужно рано или поздно решать. Лучше - рано".

По словам представителя Кремля, председательство в ШОС на нынешнем саммите будет передано от Казахстана Китаю. Именно в этой стране, как предполагается, летом 2018 года состоится следующая встреча глав стран - участниц ШОС.

Итоговые документы

По итогам саммита планируется подписать 11 документов. В частности, лидеры примут заявление о совместной борьбе с международным терроризмом. Другим значимым документом саммита станет Астанинская декларация.

"В ней будут отражены консолидированные подходы государств-членов к дальнейшему развитию ШОС, согласованные оценки по ключевым международным проблемам, - отметил представитель Кремля. - В частности, будет подчеркнута важность формирования более справедливой, отвечающей интересам всех государств полицентричной модели мироустройства с опорой на нормы международного права, принципы взаимного уважения и учета интересов друг друга, взаимовыгодного сотрудничества, отказа от конфронтации и конфликтов, равной и неделимой безопасности".

Лидеры по итогам саммита планируют утвердить также Конвенцию ШОС о противодействии экстремизму. Кроме того, будут приняты два решения о присоединении к ШОС Индии и Пакистана. Главы государств утвердят доклад генерального секретаря о деятельности ШОС в 2016 году и доклад совета региональной антитеррористической структуры.

Открытие ЭКСПО-2017

Вечером в пятницу Путин примет участие в церемонии официального открытия выставки ЭКСПО-2017. По словам Ушакова, цель выставки - привлечь внимание к решениям и технологиям, которые обеспечивают эффективное управление источниками энергии, позволяют добиться снижения выбросов углекислого газа. Он отметил, что выставка посвящена также развитию альтернативных видов энергетики и обеспечению эффективного и надежного энергоснабжения.

"По нашим данным, в ЭКСПО-2017 принимают участие предприятия и организации из более чем 100 стран мира. Казахстан рассчитывает, что на этой выставке будет около 2 млн посетителей в течение летних месяцев", - добавил Ушаков.

"Не исключено, что президент может посетить наш национальный павильон. Но этот вопрос пока прорабатывается", - отметил помощник президента.