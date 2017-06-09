Неверов объяснил, почему "Единая Россия" считает своими крупные федеральные проекты

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Секретарь Генсовета "Единой России" Сергей Неверов пояснил, почему партия считает своими крупные социальные проекты, на которые выделяются средства из федерального бюджета.

"На упреки оппозиции, что мы все приписываем себе, мы говорим: "Мы имеем на это право". По одной простой причине: за бюджет голосуем только мы, остальные три думские партии всегда голосуют против", - заявил Неверов в интервью "Независимой газете".

По его словам, если оппозиционные фракции решат поддержать проект бюджета, единороссы будут считать реализуемые проекты общими. "Если они когда-то проголосуют "за" (проект бюджета), тогда согласимся: "Мы вместе за это голосуем, это общие проекты", - заверил Неверов.

Секретарь Генсовета единороссов также подчеркнул, что "Единая Россия" была, есть и будет партией Владимира Путина. "Он ее создал, и кто бы не был в ее руководстве, мы все вместе реализуем именно тот курс, который задал Путин", - пояснил Неверов.

Проекты "Единой России"

В общей сложности "Единая Россия" реализует 25 партийных проектов, из них шесть новые, их реализация идет с начала этого года. Это проекты "Городская среда", "Здоровье детям", "Местный дом культуры", "Школа грамотного потребителя", "Театры малых городов", "Парки малых городов".

Как отмечали в "Единой России", партийные проекты направлены на решение наиболее актуальных проблем социальной, культурной, образовательной сфер. Они нашли отражение в ключевых задачах предвыборной программы партии, во время рассмотрения проекта бюджета на 2017 и плановый период 2018-2019 годов депутаты от фракции "Единой России" выступали за выделение федеральных средств на реализацию проектов.