Песков: встреча Путина с главой МИД Ирана на полях саммита ШОС не планируется

АСТАНА, 9 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не планирует отдельной встречи с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом на полях саммита ШОС, который открылся в Астане.

"Нет, не планируется", - заявил журналистам Песков, отвечая на вопрос планируется ли встреча Путина с главой МИД Ирана.

В настоящее время, по данным ТАСС, встречу с Зарифом проводит глава МИД России Сергей Лавров.