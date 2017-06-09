Песков: встреча Путина с главой МИД Ирана на полях саммита ШОС не планируется

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АСТАНА, 9 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не планирует отдельной встречи с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом на полях саммита ШОС, который открылся в Астане.
"Нет, не планируется", - заявил журналистам Песков, отвечая на вопрос планируется ли встреча Путина с главой МИД Ирана.
В настоящее время, по данным ТАСС, встречу с Зарифом проводит глава МИД России Сергей Лавров.