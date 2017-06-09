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Кремль не прорабатывает других встреч Путина на саммите G20, кроме Макрона

Политика
9 июня, 10:11 UTC+3

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

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АСТАНА, 9 июня. /ТАСС/. Кремль не прорабатывает других встреч президента РФ Путина на саммите G20, кроме как с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Пока еще не прорабатывалось", - сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

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Макрон, Эмманюэль Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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