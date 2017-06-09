Песков не комментирует инициативу депутата Госдумы ввести смертную казнь для террористов

АСТАНА, 9 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать инициативу одного из депутатов Госдумы ввести смертную казнь для террористов.

"Нет, не слышал. Там много депутатов. Мы не знаем, о чем там инициатива, о чем там идет речь. Про смертную казнь позиция президента хорошо известна. Неоднократно он говорил об этом", - сказал Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать инициативу парламентария.

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев предложил дать возможность российским судам выносить смертный приговор террористам с отсрочкой исполнения до отмены действующего в РФ моратория на смертную казнь.