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Лавров обсудил с Зарифом Сирию и ситуацию вокруг Катара

Политика
9 июня, 10:20 UTC+3

Позиция Ирана по Катару аналогична российской, отметил глава МИД РФ

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Материал из 1 страницы
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф

© Антон Новодережкин/ТАСС

АСТАНА, 9 июня. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров на полях саммита ШОС провел встречу с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом, на которой обсуждалась сирийская проблематика и ситуация вокруг Катара.

"Говорили (с Зарифом) о продвижении в сирийском урегулировании и о том, какое влияние на эти процессы и наши общие усилия может оказать эта история вокруг Катара", - заявил Лавров журналистам.

Позиция Ирана по Катару аналогична российской, Тегеран выступает за разрешение кризиса путем диалога, заявил глава МИД РФ.

"Президент наш (Владимир Путин) сказал и наши представители о том, чтобы этот кризис (вокруг Катара) был разрешен за столом переговоров, чтоб все озабоченности были сняты через диалог, - заявил Лавров журналистам. - Иран занимает такую же позицию".

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Дохой, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень диппредставительства. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе о прекращении морского и авиасообщения, высылке дипломатов и подданных Катара.

 
 
 
 
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Темы
Кризис в Сирии Ситуация вокруг Катара
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Зариф, Мохаммад Джавад Лавров, Сергей Викторович
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