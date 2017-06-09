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Заседание Совета глав государств на саммите ШОС в Астане. Видеотрансляция

Политика
9 июня, 10:51 UTC+3

Темами двухдневного саммита, в котором принимает участие российский президент, стали развитие этой организации, борьба с терроризмом и ситуация на Ближнем Востоке

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Трансляция Ruptly

В Астане проходит 17-е заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в котором принимает участие президент РФ Владимир Путин.

Темами двухдневного саммита, в котором принимает участие президент, стали развитие этой организации, борьба с терроризмом и ситуация на Ближнем Востоке и в Афганистане, а центральным событием - официальное вступление Индии и Пакистана в число полноправных членов ШОС. 

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Саммит ШОС в Астане
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