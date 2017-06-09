Заседание Совета глав государств на саммите ШОС в Астане. Видеотрансляция

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Трансляция Ruptly
В Астане проходит 17-е заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в котором принимает участие президент РФ Владимир Путин.
Темами двухдневного саммита, в котором принимает участие президент, стали развитие этой организации, борьба с терроризмом и ситуация на Ближнем Востоке и в Афганистане, а центральным событием - официальное вступление Индии и Пакистана в число полноправных членов ШОС.