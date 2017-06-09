Путин: расширение состава ШОС увеличит ее мощь и влияние

Знаток экосистем и музыкант: что мы знаем о преемнике императора ЯпонииМеждународная панорама 9 июня, 12:00
Футболисты сборной России выйдут на матч с чилийцами в майках в поддержку ЗобнинаСпорт 9 июня, 11:56
Экспортный грузопоток по ДВЖД в тихоокеанские порты за 5 месяцев вырос на 5,5%Транспорт 9 июня, 11:54
ISU подтвердил, что чемпионат Европы - 2018 по конькобежному спорту пройдет в КоломнеСпорт 9 июня, 11:43
Референдум о независимости Каталонии пройдет 1 октября 2017 годаМеждународная панорама 9 июня, 11:42
Футболист "Зенита" Дзюба может перенести операцию на колене и пропустить месяцСпорт 9 июня, 11:39
Ford отзывает в России 240 внедорожников ExplorerЭкономика и бизнес 9 июня, 11:37
ФК "Рубин" объявил о назначении Бердыева на пост главного тренера командыСпорт 9 июня, 11:33
Сергей Михайлов: социальная ответственность СМИ является мерилом профессионализмаОбщество 9 июня, 11:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АСТАНА, 9 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что расширение состава Шанхайской организации сотрудничества будет способствовать росту ее мощи и влияния в политической, экономической и гуманитарной сферах. "Расширение состава Шанхайской организации сотрудничества, несомненно, будет способствовать тому, что она станет более мощной и влиятельной в политической, экономической и гуманитарной сферах", - заявил он на саммите глав стран-участниц ШОС.
Президент отметил, что сопряжение экономических проектов на всем пространства ШОС позволит объединить потенциалы крупных многосторонних проектов в Евразии.
"Что касается экономических аспектов, то уверен, что нужно ориентироваться на сложение усилий, координацию национальных стратегий и многосторонних проектов на всем пространстве ШОС", - сказал он. "Цель - объединить потенциалы ЕврАзЭС, ШОС, Ассоциации государств юго-восточной Азии, китайской инициативы "Один пояс - один путь"", - пояснил Путин.
"Тематика сопряжения интеграционных проектов в Евразии будет предметно обсуждаться на предстоящем в сентябре Восточном экономическом форуме во Владивостоке, а также на Конференции высокого уровня по вопросам торгово-экономического взаимодействия ШОС в Москве и на Форуме малого и среднего бизнеса стран ШОС и БРИКС в Уфе", - сообщил президент РФ. "Приглашаю всех наших партнеров принять в них участие", - добавил он.
9 июня на саммите будет оформлено полноправное вступление Индии и Пакистана в ШОС.