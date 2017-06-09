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Путин: расширение состава ШОС увеличит ее мощь и влияние

Политика
9 июня, 11:11 дата обновления: 9 июня, 11:29 UTC+3

Президент РФ отметил, что это будет способствовать росту ее мощи и влияния в политической, экономической и гуманитарной сферах

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Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев и президент России Владимир Путин

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев и президент России Владимир Путин

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

АСТАНА, 9 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что расширение состава Шанхайской организации сотрудничества будет способствовать росту ее мощи и влияния в политической, экономической и гуманитарной сферах. "Расширение состава Шанхайской организации сотрудничества, несомненно, будет способствовать тому, что она станет более мощной и влиятельной в политической, экономической и гуманитарной сферах", - заявил он на саммите глав стран-участниц ШОС.

Президент отметил, что сопряжение экономических проектов на всем пространства ШОС позволит объединить потенциалы крупных многосторонних проектов в Евразии.

"Что касается экономических аспектов, то уверен, что нужно ориентироваться на сложение усилий, координацию национальных стратегий и многосторонних проектов на всем пространстве ШОС", - сказал он. "Цель - объединить потенциалы ЕврАзЭС, ШОС, Ассоциации государств юго-восточной Азии, китайской инициативы "Один пояс - один путь"", - пояснил Путин.

"Тематика сопряжения интеграционных проектов в Евразии будет предметно обсуждаться на предстоящем в сентябре Восточном экономическом форуме во Владивостоке, а также на Конференции высокого уровня по вопросам торгово-экономического взаимодействия ШОС в Москве и на Форуме малого и среднего бизнеса стран ШОС и БРИКС в Уфе", - сообщил президент РФ. "Приглашаю всех наших партнеров принять в них участие", - добавил он.

9 июня на саммите будет оформлено полноправное вступление Индии и Пакистана в ШОС.

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