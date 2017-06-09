АСТАНА, 9 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил возобновить деятельность контактной группы ШОС- Афганистан. "Россия, как и все партнеры по ШОС, последовательно выступает за политическое урегулирование (конфликта в Афганистане) через договоренности между самими афганцами. Шанхайская организация сотрудничества могла бы активнее поработать и на этом направлении. Предлагаем возобновить приостановленную в 2009 году деятельность контактной группы ШОС - Афганистан", - заявил он на саммите глав стран-участниц ШОС.

Президент отметил, что положение дел в Афганистане имеет ключевое значение для обеспечения региональной стабильности. "Очевидно, что ставка на военное решение внутриафганского конфликта бесперспективна", - добавил он.

Кроме того, по словам Путина, на фоне продолжающегося увеличения объемов производства и вывоза афганских наркотиков "имело бы смысл нарастить взаимодействие ШОС с профильными структурами ООН и соответствующих международных организаций". "Все мы заинтересованы в формировании широкого пояса антинаркотической безопасности в регионе", - резюмировал глава российского государства.

Ранее, на заседании совета глав ШОС в узком составе, Путин отметил, что отсутствие эффективного международного взаимодействия не позволяет продвинуться к нормализации ситуации в Афганистане. "США и НАТО вот уже 15 лет ведут операции против талибов, однако военная и внутриполитическая обстановка в стране продолжает деградировать. Это является, пожалуй, самым серьезным источником угроз для безопасности региона Шанхайской организации сотрудничества", - заявил президент, чьи слова приводит в своем сообщении пресс-служба Кремля.

"Мы с вами знаем, мы видим, что Соединенные Штаты сейчас призывают своих союзников по НАТО, прежде всего европейцев, возобновить свое активное участие и свою активную работу в Афганистане, уговаривают европейцев. На последней сессии НАТО так и было, мы с вами об этом знаем все", - указал Путин. Но, по его словам, необходимо учитывать, что "судя по всему, далеко не все страны - члены НАТО, в том числе европейцы, хотят втягиваться в эту работу, почти никто не хочет туда возвращаться в полноформатном режиме".

Он подчеркнул необходимость возобновить работу контактной группы Шанхайской организации сотрудничества - Афганистан, приостановленную в 2009 году, предложив поручить соответствующую работу министерствам иностранных дел стран ШОС. "Давайте подумаем об использовании платформы ШОС для помощи в выстраивании диалога между правительством в Кабуле и оппозиционными группами. Предложил бы поручить министерствам иностранных дел проработать конкретные шаги в этом направлении", - сказал Путин.

Борьба с терроризмом

Путин выразил уверенность, что справиться с терроризмом можно только на основе честного и конструктивного сотрудничества стран в этой сфере. "Справиться с этим злом (терроризмом) можно только путем честного и конструктивного объединения усилий всех стран на основе неукоснительного соблюдения международного права", - заявил он.

Путин добавил, что борьба с террористами должна носить бескомпромиссный характер. По его словам, также нужно устранять социальные и экономические причины, порождающие это явление, и бороться с идеологией экстремизма. Президент РФ подчеркнул, что в связи с этим возрастает роль региональной антитеррористической структуры ШОС, а также больше значение имеет Конвенция по противодействию экстремизму, которая будет подписана по итогам саммита.

Президент России заявил, что ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" - прим. ТАСС) готовит новые планы дестабилизации в южных районах России.

"По имеющимся данным, ИГИЛ готовит новые планы по дестабилизации Центральной Азии и южных регионов России", - заявил глава российского государства. Поэтому, по мнению Путина, "нужно укреплять координацию спецслужб государств Шанхайской организации сотрудничества, в том числе по линии региональной антитеррористической структуры".

Президент также заявил, что расследование теракта в Санкт-Петербурге показало, что в странах ШОС действуют подпольные ячейки игиловцев

"Не могут не настораживать и попытки обосновавшихся на афганской земле террористов распространить свою преступную деятельность на наши государства. В странах ШОС созданы и действуют подпольные ячейки игиловцев - это показало расследование теракта у нас в России, в Петербурге", - сказал глава российского государства.