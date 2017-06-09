Самолеты ВКС РФ выполнили за месяц 1268 вылетов и уничтожили 3200 объектов террористов

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Самолеты ВКС России выполнили за месяц 1268 боевых вылетов и уничтожили 3200 объектов террористов в Сирии. Об этом сообщил журналистам командующий российской группировкой войск на территории Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин.
Генерал отметил, что правительственные войска и отряды народного ополчения развивают успех на северо-востоке провинции Алеппо, в районе Пальмиры, Восточном Каламуне и на юге Сирии, продвигаются вдоль сирийско-иорданской границы и границы с Ираком.
В результате разгромлены крупные группировки ИГИЛ (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС), при этом противник понес существенные потери в живой силе и технике. Только за месяц от боевиков освобождены 109 населенных пунктов и 3922 квадратных километра территории", - сказал он.
"За это время самолеты ВКС России выполнили 1268 боевых вылетов, групповыми и сосредоточенными ударами уничтожено 3200 объектов террористов, включая пункты управления, склады с оружием и боеприпасами, перевалочные базы и лагеря подготовки боевиков", - уточнил он.