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МО РФ: вместо борьбы с террористами возглавляемая США коалиция идет на сговор с ИГ

Политика
9 июня, 16:59 дата обновления: 9 июня, 17:30 UTC+3

Командующий российской группировкой войск на территории Сирии Сергей Суровикин заявил, что авиация международной коалиции во главе с США противодействует борьбе сирийских войск с террористами

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© REUTERS/Rodi Said

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Возглавляемая США коалиция, включающая курдские вооруженные отряды, беспрепятственно пропускает боевиков ИГ, выходящих из района Ракки, вместо их уничтожения. Об этом сообщил журналистам командующий российской группировкой войск на территории Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин.

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© AP Photo/Patrick Semansky

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"Вместо того, чтобы уничтожать террористов, виновных в гибели сотен и тысяч мирных сирийских граждан, коалиция, возглавляемая США, вместе с подконтрольным им "Союзом демократических сил", вступают в сговор с главарями ИГИЛ (ИГ, прежнее название запрещенной в РФ группировки "Исламское государство"), которые без боя сдают занятые ими населенные пункты и направляются в те провинции, где активно действуют сирийские правительственные силы", - сказал он.

В ведомстве также заявили, что авиация международной коалиции во главе с США противодействует борьбе правительственных войск Сирии с террористами. По словам Суровикина, значительно улучшено положение правительственных войск на юге провинции Эс-Сувейда. Там Вооруженным силам Сирии удалось занять ряд стратегически важных высот и коммуникаций, лишив бандформирования возможности свободно перебрасывать резервы и грузы на юге страны.

"Однако в ходе наступления правительственные войска столкнулись с противодействием со стороны авиации международной коалиции под руководством США. Американцы абсолютно безосновательно выдвинули сирийской армии ультимативные требования не приближаться к позициям так называемой Новой сирийской армии. Свои действия они мотивируют абсурдными утверждениями, что правительственные войска создают угрозу для американских баз и лагерей по подготовке боевиков оппозиции на юге Сирии", - заявил генерал.

Суровикин уточнил, что авиация коалиции и опорные пункты боевиков "Новой сирийской армии" в итоге преградили путь правительственным войскам, которые уничтожают боевиков ИГ (запрещенная в РФ группировка) и выставляют по ходу наступление пограничные заставы по участку границы с Ираком к северо-востоку от Эт-Танфа до Абу-Кемаля. "Это является нарушением суверенного права Сирийской Арабской Республики охранять свои границы", - отметил генерал.

"На вопрос, для чего это делается и как это помогает в борьбе с ИГИЛ (прежнее название группировки "Исламское государство"), представители военного командования США невнятно поясняют, что они чувствуют опасность от правительственных сил. При этом, что это за опасность и откуда она исходит, не объясняется. Создается впечатление, что для коалиции представляют опасность не террористы ИГИЛ, а правительственные войска Сирии", - отметил Суровикин.

Российское командование группировки войск в Сирии, добавил генерал, "прилагает максимальные усилия для деконфликтации сторон и обеспечения безопасности сирийских войсковых группировок".

На границе

По словам Суровикина, несмотря на противодействие, в ходе наступления сирийской армии и отрядов ополчения на позиции ИГ восстановлен контроль за сирийско-иорданской границей на участке 105 километров. Выставлено девять пограничных застав. Подписаны соглашения с 22 населенными пунктами, чем завершен процесс примирения с племенами друзов и бедуинов, контролирующих этот район. Действия правительственных войск по взятию под контроль сирийско-иорданской границы и границы с Ираком продолжаются.

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