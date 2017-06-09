Алексей Цыденов подал документы в избирком на участие в выборах главы Бурятии

УЛАН-УДЭ, 9 июня. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Временно исполняющий обязанности (врио) главы Бурятии Алексей Цыденов подал документы на регистрацию в качестве кандидата на предстоящих выборах главы республики. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе врио главы региона.

"Алексей Самбуевич [Цыденов] подал сегодня документы в избирательную комиссию Бурятии", - сказал собеседник.

Выборы главы Бурятии состоятся в единый день голосования, 10 сентября. Решение об этом на внеочередной сессии приняли во вторник депутаты Народного хурала (парламента) республики.