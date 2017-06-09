Алексей Цыденов подал документы в избирком на участие в выборах главы Бурятии

Белоус: все российские футбольные специалисты заинтересованы в успехе Слуцкого в АнглииСпорт 9 июня, 17:56
СМИ: Андерс Брейвик официально изменил имяМеждународная панорама 9 июня, 17:49
Эксперт: ограничение числа кандидатов на пост главы РАН упорядочит систему выборовНаука 9 июня, 17:42
WADA признало невиновными упомянутых в докладе Макларена российских фехтовальщиковСпорт 9 июня, 17:25
"Зенит" заинтересован в приобретении футболиста "Баварии" Дугласа КостыСпорт 9 июня, 17:21
Бывший главный тренер ФК "Зенит" Спаллетти возглавил "Интер"Спорт 9 июня, 17:18
Древнее зло опять пробудилось: новая "Мумия" как начало очередной киновселеннойКультура 9 июня, 17:15
Третье чтение законопроекта о реновации жилищного фонда Москвы пройдет в Думе 14 июняОбщество 9 июня, 17:14
Госдума приняла во втором чтении законопроект о реновации жилого фонда МосквыОбщество 9 июня, 17:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
УЛАН-УДЭ, 9 июня. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Временно исполняющий обязанности (врио) главы Бурятии Алексей Цыденов подал документы на регистрацию в качестве кандидата на предстоящих выборах главы республики. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе врио главы региона.
"Алексей Самбуевич [Цыденов] подал сегодня документы в избирательную комиссию Бурятии", - сказал собеседник.
Выборы главы Бурятии состоятся в единый день голосования, 10 сентября. Решение об этом на внеочередной сессии приняли во вторник депутаты Народного хурала (парламента) республики.