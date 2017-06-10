Военные РФ вручили продовольственные пакеты и оказали медпомощь инвалидам Латакии

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ЛАТАКИЯ /Сирия/, 10 июня. /ТАСС/. Гуманитарный конвой российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии доставил членам Общества инвалидов Латакии продовольственные пакеты и медикаменты, врачи на месте осмотрели нуждающихся.
"Мы привезли более 250 пакетов с рисом, чаем, мукой, сахаром и мясными консервами для местного Общества инвалидов, врачи медицинского отряда специального назначения оказали медицинскую помощь 50 обратившимся латакийцам, выдали нуждающимся медикаменты", - сказал в ходе церемонии передачи гуманитарной помощи офицер Центра по примирению Александр Воронцов.
Он отметил, что в пятницу офицеры центра вместе с руководством общества обсудили списки инвалидов, особенно нуждающихся в помощи, поэтому выдача продовольственных пакетов прошла организованно, а медики смогли осмотреть как можно больше больных.
Председатель негосударственной Организации инвалидов Латакии Шадис Сулейман поблагодарил военных за внимание и поддержку.
"В связи с боевыми действиями на территории Сирии необходимые медикаменты и протезы в основном направляются на восстановление здоровья военнослужащих правительственных войск, поэтому обществам инвалидов приходиться рассчитывать на собственные силы и помощь спонсоров. Российская гуманитарная помощь помогла десяткам инвалидов сэкономить немного денег на лечение", - отметил он.