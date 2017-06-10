Рогозин: новый глава администрации города Байконур будет представлен 13 июня

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МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Новый глава администрации города Байконур будет представлен совместно Россией и Казахстаном 13 июня. Об этом вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин написал на своей странице в Facebook.
"Новый глава администрации города Байконур будет представлен совместно Россией и Казахстаном 13 июня на заседании двусторонней Комиссии по Байконуру", - говорится в сообщении.
С 9 июля 2015 года эту должность занимает Анатолий Петренко, с сентября 2013 года также исполнявший обязанности главы городской администрации.