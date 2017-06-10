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Рогозин: новый глава администрации города Байконур будет представлен 13 июня

Политика
10 июня, 9:54 дата обновления: 10 июня, 10:12 UTC+3

Как уточнил вице-премьер, новый глава администрации будет представлен Россией и Казахстаном на заседании двусторонней Комиссии по Байконуру

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МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Новый глава администрации города Байконур будет представлен совместно Россией и Казахстаном 13 июня. Об этом вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин написал на своей странице в Facebook.

"Новый глава администрации города Байконур будет представлен совместно Россией и Казахстаном 13 июня на заседании двусторонней Комиссии по Байконуру", - говорится в сообщении.

С 9 июля 2015 года эту должность занимает Анатолий Петренко, с сентября 2013 года также исполнявший обязанности главы городской администрации. 

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Рогозин, Дмитрий Олегович
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