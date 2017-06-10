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РФ зафиксировала шесть нарушений режима перемирия в САР за сутки

Политика
10 июня, 10:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

Турецкая сторона сообщила о пяти нарушениях

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© AP Photo/Hassan Ammar

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Российские наблюдатели зафиксировали за последние сутки шесть нарушений режима перемирия в сирийских провинциях Дамаск и Дераа, представители Турции - пять подобных случаев в провинциях Дераа, Идлиб и Латакия.

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Об этом сообщается в субботу в бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано 6 случаев стрельбы в провинциях: Дамаск - четыре, Дераа - два. Турецкой частью представительства зафиксировано пять нарушений, из них в провинциях: Дераа - три, Идлиб - одно, Латакия - одно", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, большинство случаев "беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения" произошло в районах, подконтрольных боевикам "Джебхат ан-Нусры" и "Исламского государства" (обе террористические организации запрещены в России).

Отмечается, что Российским Центром по примирению враждующих сторон в Сирии за прошедшие сутки гуманитарных акций не проводилось. "ООН и партнеры продолжают оказывать продовольственную, медицинскую, психологическую и юридическую помощь населению САР. Кроме того, продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры и обеспечению временным жильем всех нуждающихся", - отмечается в бюллетене.

Как сообщалось ранее, делегации России, Ирана и Турции в ходе переговоров в Астане договорились о создании четырех зон деэскалации на территории Сирии. В эти зоны входят провинция Идлиб и некоторые части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама, район к северу от Хомса, а также Восточная Гута и южные провинции Дераа и Эль-Кунейтра. Соглашение предполагает, что с 6 мая в этих зонах вводится запрет на военную активность, включая полеты авиации. Действие документа рассчитано на полгода и может автоматически продлеваться на такой же период.

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