Лавров: РФ сделает все возможное, чтобы помочь урегулированию ситуации вокруг Катара

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Россия сделает все возможное для достижения согласия между сторонами в ситуации вокруг Катара. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

"Мы поддерживаем контакты с большинством участников происходящих процессов, осуществляются телефонные разговоры президента РФ со своими коллегами в регионе, наш сегодняшний разговор будет продолжением этих усилий, - сказал министр. - Все, что Россия может сделать при согласии, при заинтересованности вовлеченных сторон, мы будем стараться предпринять".

Он отметил, что Россия с беспокойством восприняла сообщения о разрыве дипломатических отношений ряда арабских стран с Катаром.

"Разумеется, в числе вопросов (которые мы будем обсуждать) будет и резкое обострение положения в арабском мире, - сказал министр. - Сообщения о принятых шагах некоторых арабских государств о разрыве отношений с Катаром мы восприняли с беспокойством".

"Мы по принципиальным соображениям не вмешиваемся ни во внутренние дела других государств, ни в их двусторонние отношения между собой, - подчеркнул Лавров. - Однако нас не может радовать ситуация, когда отношения между нашими партнерами ухудшаются".

Глава МИД РФ отметил, что в регионе Ближнего Востока необходимо обеспечить сотрудничество для успешного противостояния терроризму. По его словам, Москва выступает за то, чтобы любой конфликт, включая обострение ситуации вокруг Катара, решался за столом переговоров. "Именно через прямой диалог можно лучше понять озабоченности друг друга, посмотреть на пути устранения этих озабоченностей, обеспечения транспарентности во всех вопросах", - указал министр.

"И конечно же, за всем происходящим важно видеть главное, а главная угроза и для стран региона, и за его пределами, по нашему убеждению, - это терроризм, - подчеркнул Лавров. - Принципиально важно сконцентрироваться на сотрудничестве, на объединении усилий для предотвращения и нейтрализации этой угрозы".

"И для нас совершенно очевидно, что для максимально эффективных действий на этом фронте необходимо обеспечивать единство и Лиги арабских государств, и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, и всех стран региона, и стран, которые расположены вне региона", - отметил глава российского дипведомства.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень диппредставительства. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, высылке дипломатов и подданных Катара.