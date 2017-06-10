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Клинцевич: правоприменительная практика закона об оружии требует изучения

Политика
10 июня, 21:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

При этом зампред комитета СФ по обороне и безопасности отметил, что "закон достаточно жесток и в целом выполняет свое предназначение"

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МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Закон о выдаче и хранении оружия в РФ достаточно жесток, однако изучения требует его правоприменительная практика. Такое мнение высказал журналистам первый зампред комитета СФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

По его словам, массовые убийства в Тверской области, где из охотничьего ружья были расстреляны девять человек, и в подмосковном Кратове можно было предотвратить.

"После недавней трагедии в Тверской области мы прошли по всей цепочке закона, определяющего правила выдачи и хранения оружия. Мнение экспертов было единодушным: закон достаточно жесток и в целом выполняет свое предназначение, если требуется его корректировка, то речь идет только о деталях. Скрупулезного изучения требует, прежде всего, его правоприменительная практика", - цитирует Клинцевича его пресс-служба.

По данным правоохранительных органов, в результате стрельбы в поселке Кратово Раменского района Подмосковья погибли четыре человека, двое находятся в больнице. На прошлой неделе в Тверской области были убиты девять человек.

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