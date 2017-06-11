Захарова: решение о санкциях в отношении РФ было навязано Европе Вашингтоном

АЛУШТА /Крым/, 11 июня. /ТАСС/. Решение ввести санкции в отношении России было навязано Европе Вашингтоном, хотя сами европейцы понимали сложную ситуацию на Украине и санкций не планировали. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на форуме "Открытый Крым: своими глазами".

"Решение о санкциях в отношении РФ вводилось, конечно, не на основе информации западных СМИ, - сказала она. - Это решение, которое принималось в Вашингтоне, и под нажимом американского истеблишмента, а если конкретнее - администрации предыдущего президента - было навязано Европе".

Захарова указала, что Европа не была заинтересована в санкциях, "она не была счастлива и от того, что происходит в Украине, прекрасно понимая и свою долю ответственности, причем эта доля была критически важной". "Она (Европа) понимала, что ситуация выходит из-под контроля. Никакие санкции не планировалось вводить", - добавила официальный представитель МИД РФ.

По мнению Захаровой, спустя какое-то время детали того, как принималось решение о санкциях в отношении России, станут известны. "СМИ сделали "черную работу", обслуживали истеблишмент и такие решения, которые били контрпродуктивно против населения этих стран. В этом их историческая вина, - продолжила она. - Сейчас все прекрасно понимают, что удар от санкционной политики нанесен именно европейским государствам".

"Безусловно, и нам досталось, но в первую очередь пострадали европейские страны. Цифры говорят сами за себя", - подчеркнула Захарова.

Крым своими глазами

Форум "Открытый Крым: своими глазами" проходит 11-12 июня в Алуште на площадке курортного комплекса "Море", куда съехались политологи, эксперты и журналисты из целого ряда стран. На открытие мероприятия прибыли глава Крыма Сергей Аксенов и директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

Спикерами форума являются депутаты Госдумы, члены Общественной палаты, известные издатели, главы институтов, представители корпораций. В списках участников - общественные деятели и журналисты из стран Европы, Азии, Латинской Америки, в том числе из Великобритании, Германии, Франции, Индии. Специальные дискуссии на форуме посвящены судьбе Крыма в историческом, геополитическом, международно- правовом, информационном, культурном пространстве.