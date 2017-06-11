Захарова: многие западные СМИ запрещают своим журналистам посещать Крым

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АЛУШТА /Крым/, 11 июня. /ТАСС/. Западные СМИ запрещают многим своим журналистам приезжать в Крым, ведь если это произойдет, то корреспондентам придется объективно рассказать о развитии ситуации на полуострове. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на медиафоруме "Открытый Крым: своими глазами".
"Если говорить об иностранных корреспондентах сегодня, то мы имеем дело с очень просвещенными людьми, это люди думающие, имеющие огромное количество возможностей и связей, - сказала она. - Проблема сегодня в том, что им редакции запрещают приезжать не только в Крым, но и вообще в различные регионы России".
Захарова отметила, что влияние на работающих в России иностранных журналистов со стороны редакций "осуществляется не за счет подбрасываемых тем, хотя и этого достаточно, но за счет того, что просто впрямую запрещается приезжать в регион". "Крым - это ярчайший пример", - отметила она.
В результате, считает дипломат, сложилась парадоксальная ситуация. "Корреспонденты, аккредитованные в Москве, собственные корреспонденты, журналисты, которые выходят на нас напрямую из-за рубежа, не будучи аккредитованными, очень хотят писать и сформировать даже лично для себя о происходящем в Крыму, но они сталкиваются с жестким запретом редакций, - пояснила официальный представитель МИД РФ. - Это объяснимо только одним: если сюда приедет корреспондент, он не сможет не писать о тенденциях, которые увидит".
Захарова добавила, что Россия благодарна тем представителям СМИ, кто придерживается взвешенной и объективной информационной политики.
Форум "Открытый Крым: своими глазами" проходит 11-12 июня в Алуште, на площадке курортного комплекса "Море", куда съехались политологи, эксперты и журналисты из целого ряда стран. На открытие мероприятия прибыли глава Крыма Сергей Аксенов и директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.
Спикерами форума являются депутаты Госдумы, члены Общественной палаты, известные издатели, главы институтов, представители корпораций. В списках участников - общественные деятели и журналисты из стран Европы, Азии, Латинской Америки, в том числе из Великобритании, Германии, Франции, Индии. Специальные дискуссии на форуме посвящены судьбе Крыма в историческом, геополитическом, международно- правовом, информационном, культурном пространстве.