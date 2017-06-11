Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Захарова: многие западные СМИ запрещают своим журналистам посещать Крым

Политика
11 июня, 13:48 UTC+3 АЛУШТА /Крым/ 11, июня. /ТАСС

Ведь если это произойдет, то корреспондентам придется объективно рассказать о развитии ситуации на полуострове, заявила официальный представитель МИД РФ

Поделиться
Материал из 1 страницы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

© Валерий Шарифулин/ТАСС

АЛУШТА /Крым/, 11 июня. /ТАСС/. Западные СМИ запрещают многим своим журналистам приезжать в Крым, ведь если это произойдет, то корреспондентам придется объективно рассказать о развитии ситуации на полуострове. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на медиафоруме "Открытый Крым: своими глазами".

"Если говорить об иностранных корреспондентах сегодня, то мы имеем дело с очень просвещенными людьми, это люди думающие, имеющие огромное количество возможностей и связей, - сказала она. - Проблема сегодня в том, что им редакции запрещают приезжать не только в Крым, но и вообще в различные регионы России".

Захарова отметила, что влияние на работающих в России иностранных журналистов со стороны редакций "осуществляется не за счет подбрасываемых тем, хотя и этого достаточно, но за счет того, что просто впрямую запрещается приезжать в регион". "Крым - это ярчайший пример", - отметила она.

В результате, считает дипломат, сложилась парадоксальная ситуация. "Корреспонденты, аккредитованные в Москве, собственные корреспонденты, журналисты, которые выходят на нас напрямую из-за рубежа, не будучи аккредитованными, очень хотят писать и сформировать даже лично для себя о происходящем в Крыму, но они сталкиваются с жестким запретом редакций, - пояснила официальный представитель МИД РФ. - Это объяснимо только одним: если сюда приедет корреспондент, он не сможет не писать о тенденциях, которые увидит".

Захарова добавила, что Россия благодарна тем представителям СМИ, кто придерживается взвешенной и объективной информационной политики.

Крым своими глазами

Форум "Открытый Крым: своими глазами" проходит 11-12 июня в Алуште, на площадке курортного комплекса "Море", куда съехались политологи, эксперты и журналисты из целого ряда стран. На открытие мероприятия прибыли глава Крыма Сергей Аксенов и директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

Спикерами форума являются депутаты Госдумы, члены Общественной палаты, известные издатели, главы институтов, представители корпораций. В списках участников - общественные деятели и журналисты из стран Европы, Азии, Латинской Америки, в том числе из Великобритании, Германии, Франции, Индии. Специальные дискуссии на форуме посвящены судьбе Крыма в историческом, геополитическом, международно- правовом, информационном, культурном пространстве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Темы
Ситуация в Крыму
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
История государственных символов России
Хищные птицы армии
Путешествие корреспондентов ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ЕК получила мандат на переговоры по "Северному потоку" в спецрежиме
2
Украинцы начали пересекать границу со странами ЕC в рамках "безвиза"
3
Спецназ ликвидировал стрелка в подмосковном Кратове
4
Захарова: Запад продолжает смотреть на Крым "закрытыми глазами"
5
МЧС распространило экстренное предупреждение о грозовом дожде в Москве
6
Источник: кратовский стрелок конфликтовал с несколькими соседями последние семь лет
7
В ряде городов США прошли акции против применения законов шариата
Темы дня
Загрузка...
Реклама