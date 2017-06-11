Лавров: форум "Открытый Крым" поможет западным журналистам узнать правду о полуострове

АЛУШТА /Крым/, 11 июня. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассчитывает, что медиафорум "Открытый Крым: своими глазами" поможет представителям зарубежных СМИ получить достоверную информацию о ситуации на полуострове и донести ее до своих читателей. Об этом говорится в ответном обращении Лаврова к организаторам форума, распространенном сегодня среди участников мероприятия.

"Рассчитываем, что медиафорум позволит представителям зарубежных СМИ получить достоверную информацию о ситуации в Крыму, сформировать свою собственную, непредвзятую точку зрения и донести ее до сведения широкого круга читателей", - отметил российский министр.

Глава МИД РФ подчеркнул возрастающую роль "цифровой дипломатии". "Считали бы полезным и актуальным участие в нем (медиафоруме - прим. ТАСС) блогеров, журналистов, редакторов и владельцев средств массовой информации", - добавил он в связи с этим.

Медиафорум "Открытый Крым: своими глазами" проходит 11-12 июня в Алуште, на площадке курортного комплекса "Море". На открытие мероприятия прибыли глава Крыма Сергей Аксенов и директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

Спикерами форума являются депутаты Госдумы, члены Общественной палаты, известные издатели, главы институтов, представители корпораций. В списках участников - общественные деятели и журналисты из стран Европы, Азии, Латинской Америки, в том числе из Великобритании, Германии, Франции, Индии. Специальные дискуссии на форуме посвящены судьбе Крыма в историческом, геополитическом, международно- правовом, информационном, культурном пространстве.