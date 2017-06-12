Прокуратура предостерегла от проведения несогласованной акции на Тверской улице Москвы

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Прокуратура Москвы предупредила организаторов и участников акции оппозиции на проспекте Сахарова, что попытки провести несанкционированную акцию на Тверской улице будут прямым нарушением закона.

"Представитель "Партии прогресса" Алексей Навальный и ряд общественных деятелей распространяют призывы на участие в публичных мероприятиях в форме шествия и митинга на улице Тверская 12 июня", - отметили в прокуратуре Москвы, напомнив, что правительством столицы проведение акции на Тверской улице не согласовано, организаторам были предложены альтернативные места проведения, на одно из которых - проспект Сахарова - они дали свое согласие.

"Предупреждаем, что любые попытки провести несогласованное мероприятие на улице Тверской - прямое нарушение закона. Правоохранительные органы будут вынуждены принимать все необходимые меры для пресечения провокаций, массовых беспорядков, любых действий, ведущих к нарушению общественной безопасности, создающих условия для угрозы жизни и здоровья граждан", - отметили в прокуратуре столицы.

Для недопущения возможных нарушений закона прокуратура Москвы подготовила предостережение Навальному.

В связи с празднованием Дня России с 18:00 11 июня до 06:00 13 июня дорожное движение по Тверской улице от Пушкинской площади до Манежной площади будет полностью перекрыто.

Организаторы московской акции против реновации не намерены переносить митинг с проспекта Сахарова на Тверскую улицу. Об этом сообщила дна из организаторов акции Юлия Галямина сообщила в группе "Москвичи против сноса" в социальной сети Facebook.

"Мы... как организаторы колонны против сноса Москвы приняли решение встретить всех, кто захочет и сможет прийти, на проспекте Сахарова под нашим антиреновационным шаром", - говорится в сообщении.