Россия готова к диалогу с Канадой вопреки санкциям и русофобским настроениям

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Москва готова к конструктивному диалогу с Оттавой, несмотря на санкции против России и "подыгрывание русофобским настроениям" со стороны Канады. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по случаю 75-летия установления дипломатических отношений с Канадой.

"К сожалению, в последние годы руководство Канады, вопреки здравому смыслу, пошло по пути разрушения накопленного позитива, подыгрывая русофобским настроениям и вводя против России необоснованные санкции, - отметили в дипведомстве. - В результате нарушены многие каналы взаимодействия, отношениям между нашими странами нанесен серьезный урон".

При этом в сообщении подчеркивается, что различия в подходах к ряду международных вопросов не помешали двум странам добиться успехов в разных сферах сотрудничества. В МИД отметили, что смотрят в будущее с оптимизмом.

"В России открыты к конструктивному диалогу с Канадой на условиях взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга, - указали в министерстве. - Рассчитываем, что в Оттаве тоже проявят к этому готовность".