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Лавров не считает нужным реагировать на сообщения о возможном усилении санкций против РФ

Политика
12 июня, 13:29 дата обновления: 12 июня, 13:39 UTC+3

"Я не медицинский эксперт", - выразил глава МИД РФ свое отношение к этой теме

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров не считает необходимым реагировать на сообщения о возможном усилении санкций против РФ со стороны США.

"Что я буду на каждый чих реагировать?" - сказал он, отвечая на соответствующую просьбу журналистов. "Я не медицинский эксперт", - выразил министр свое отношение к этой теме.

Член Сената Конгресса Линдси Грэм ранее сообщил, что американские власти ужесточат с подачи Конгресса США санкции в отношении России. Причем эти новые ограничительные меры удастся облечь в форму нового закона, что существенно осложнит их дальнейшую отмену, даже если президент Дональд Трамп попытается заблокировать данную инициативу, воспользовавшись своим правом вето.

Грэм (от штата Южная Каролина), как и Трамп, представляет Республиканскую партию.

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