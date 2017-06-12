Путин: Россия смогла надежно укрепить суверенитет и четко обозначить национальные интересы

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что Россия "и наш народ пережили не только стремительный прорыв к новому, а без этого невозможно развитие, но и крайне опасное, тревожное время ослабления государственности, размытости, уязвимости общественных устоев".

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В своем выступлении на торжественном приеме в Кремле в честь Дня России президент отметил, что "все эти трудности были преодолены". "Год за годом наряду с развитием демократических институтов повышался уровень открытости общества, и приходило осознание значимости собственных корней и традиций, понимание, что нужно идти вперед только крепкой самостоятельной и независимой страной", - сказал глава государства.

Он отметил, что "сила государства обеспечивается политической стабильностью, единством целей и консолидацией общества". "Всем вместе нам удалось сохранить и надежно укрепить суверенитет своей страны, уникальное многообразие народов России и не допустить девальвации и забвения принципов гражданского патриотизма", - отметил президент.

Он заметил, что России "удалось четко обозначить национальные интересы". "Мы научились их твердо отстаивать, опираясь, в том числе, на исторический опыт", - подчеркнул Путин. Президент добавил, что "достойное отношение к Отечеству являет собой впечатляющий результат деятельности лауреатов Государственной премии".

Для того чтобы добиться успехов в экономике и социальном развитии, сказал президент, "мы должны понимать, слышать и уважать друг друга и развивать то, что уже удалось сделать для повышения качества жизни людей и их безопасности". "Нужно надежно укрепить суверенитет своей страны. Необходимо четко обозначить национальные интересы России. Мы научились их твердо отстаивать, опираясь, в том числе, на исторический опыт", - продолжал он. "Нам всем необходимо ориентироваться на позитивную созидательную повестку, и каждому по силам вносить свой вклад в укрепление России", - подчеркнул Путин.