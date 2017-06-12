Минниханов вручил Назарбаеву орден "За заслуги перед республикой Татарстан"

АСТАНА, 12 июня. /ТАСС/. Глава Татарстана Рустам Минниханов вручил президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву орден "За заслуги перед республикой Татарстан" на официальной встрече на всемирной выставке ЭКСПО-2017 в Астане.

"Неоценима ваша огромная роль в создании современного Казахстана, в развитии интеграционных процессов на евразийском пространстве, в расширении сотрудничества с Российской Федерацией. Россия и Казахстан сегодня развивают стратегическое партнерство по всем направлениям, в том числе и в сфере энергетики будущего. Мы искренне рады, что сегодня, в День России, Татарстан, как один из ведущих промышленных развитых и инновационных регионов представляет нашу страну на площадке ЭКСПО в Астане", - цитирует Минниханова его пресс-служба.

Также Минниханов поблагодарил Назарбаева за предоставленную возможность встречи, несмотря на насыщенный график работы, и за оказанную поддержку в участии татарстанской делегации в ЭКСПО, которая стала в эти дни центром передовых научных и технологических достижений, площадкой для презентаций инноваций в сфере энергетики. Стороны обсудили перспективы сотрудничества Татарстана и Казахстана в экономике и совместных социальных проектах.

"Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Вас за поддержку местной татарской общины в Казахстане и проектов Татарстана на международной арене", - сказал Минниханов. Он пригласил Назарбаева посетить республику Татарстан в рамках визита в Российскую Федерацию, а Назарбаев вручил Минниханову медаль "25 лет независимости республики Казахстан".

12 июня в павильоне России на всемирной выставке ЭКСПО-2017 в столице Казахстана Астане открылся стенд Татарстана. Экспозиция Татарстана распределена по четырем секторам: "Инфраструктура", "Промышленность", "Туризм" и "Энергия человека".