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Минниханов вручил Назарбаеву орден "За заслуги перед республикой Татарстан"

Политика
12 июня, 16:03 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 12, июня. /ТАСС

Глава Татарстана отметил неоценимую роль Нурсултана Назарбаева в создании современного Казахстана и расширении сотрудничества с Российской Федерацией

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АСТАНА, 12 июня. /ТАСС/. Глава Татарстана Рустам Минниханов вручил президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву орден "За заслуги перед республикой Татарстан" на официальной встрече на всемирной выставке ЭКСПО-2017 в Астане.

"Неоценима ваша огромная роль в создании современного Казахстана, в развитии интеграционных процессов на евразийском пространстве, в расширении сотрудничества с Российской Федерацией. Россия и Казахстан сегодня развивают стратегическое партнерство по всем направлениям, в том числе и в сфере энергетики будущего. Мы искренне рады, что сегодня, в День России, Татарстан, как один из ведущих промышленных развитых и инновационных регионов представляет нашу страну на площадке ЭКСПО в Астане", - цитирует Минниханова его пресс-служба.

Также Минниханов поблагодарил Назарбаева за предоставленную возможность встречи, несмотря на насыщенный график работы, и за оказанную поддержку в участии татарстанской делегации в ЭКСПО, которая стала в эти дни центром передовых научных и технологических достижений, площадкой для презентаций инноваций в сфере энергетики. Стороны обсудили перспективы сотрудничества Татарстана и Казахстана в экономике и совместных социальных проектах.

"Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Вас за поддержку местной татарской общины в Казахстане и проектов Татарстана на международной арене", - сказал Минниханов. Он пригласил Назарбаева посетить республику Татарстан в рамках визита в Российскую Федерацию, а Назарбаев вручил Минниханову медаль "25 лет независимости республики Казахстан".

12 июня в павильоне России на всемирной выставке ЭКСПО-2017 в столице Казахстана Астане открылся стенд Татарстана. Экспозиция Татарстана распределена по четырем секторам: "Инфраструктура", "Промышленность", "Туризм" и "Энергия человека".

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Персоны
Назарбаев, Нурсултан Абишевич Минниханов, Рустам Нургалиевич
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