Глава ФАДН: в готовящемся законе о российской нации не должно быть этнического аспекта

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МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. При разработке законопроекта о единстве российской нации необходимо абстрагироваться от этнического аспекта. Такое мнение высказал журналистам глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов во время праздника "Многонациональная Россия" в центре Москвы.
"Я говорил с самого начала, что в работе над законом надо уходить от этнической составляющей, по крайней мере она не должна главенствовать. В этой теме очень легко свалиться в национализм", - сказал он.
Он подчеркнул, что в законе должен быть тщательно прописан понятийный аппарат и полномочия. "Для меня важно, чтобы закон был технически грамотным, технологичным и помог реализовать государственную национальную политику", - добавил он.
Руководитель агентства затруднился дать однозначную оценку инициативе, согласно которой в России должен появиться документ, устанавливающий правила публичного обсуждения межнациональных вопросов для должностных лиц.
"Сложный вопрос. Конечно, с точки зрения чиновника, было бы проще, если бы этот регламент был. Тема очень сложная, и иногда неграмотный комментарий чиновника может привести к обострению межнациональных и межконфессиональных отношений", - сказал Баринов, отвечая на вопрос ТАСС.
Он отметил, что необходимо вести постоянную работу по подготовке кадров, отвечающих за реализацию национальной политики. "Когда человек внутренне понимает, что это можно говорить, это нельзя, потому что может задеть чьи-то чувства, мне кажется, это более правильный путь", - добавил руководитель ФАДН.
Принять закон "О единстве российской нации и управлении межэтническими отношениями" в конце октября 2016 года предложил экс-глава Министерства по делам национальностей Вячеслав Михайлов. Президент РФ Владимир Путин в декабре поручил президиуму Совета при президенте по межнациональным отношениям представить предложения о подготовке проекта нормативного правового акта, регулирующего отношения в сфере укрепления единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) до 1 августа 2017 года.
Ранее газета "Известия" со ссылкой на членами Общественной палаты и Совета по межнациональным отношениям при президенте Иосифа Дискина, сообщила, что в России может появиться нормативно-правовой акт, регулирующий правила обсуждения темы межнациональных отношений для чиновников, депутатов, журналистов и других представителей профессий, связанных с публичной деятельностью. Соответствующее положение должно быть включено в законопроект "Об основах государственной национальной политики".