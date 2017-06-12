Кандидат от КПРФ подал документы в избирком Бурятии для участия в выборах главы региона

УЛАН-УДЭ, 12 июня. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Кандидат от Бурятского регионального отделения (БРО) КПРФ Вячеслав Мархаев подал документы в избирательную комиссию Бурятии для участия в выборах главы республики. Об этом сообщили в региональном избиркоме.

"12 июня поступило заявление о согласии баллотироваться кандидатом на должность главы Республики Бурятия от Вячеслава Мархаева - члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Иркутской области, члена Комитета Совфеда по обороне и безопасности, выдвинутого БРО политической партии "Коммунистическая партия РФ", - сообщили в Избирательной комиссии республики.

Днем ранее документы подали кандидаты от региональных отделений Либерально-демократической партии России (ЛДПР) - Сергей Дорош и от Коммунистической партии коммунисты России (КПКР) - Батодалай Багдаев.

9 июня документы на регистрацию в качестве кандидата на предстоящих выборах главы республики подал временно исполняющий обязанности (врио) главы Бурятии Алексей Цыденов.

Выборы главы Бурятии состоятся в единый день голосования, 10 сентября. Решение об этом на внеочередной сессии приняли во вторник депутаты Народного хурала (парламента) республики.