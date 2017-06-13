Путин: США были готовы использовать террористов для дестабилизации РФ

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. Вашингтон был готов использовать террористов для дестабилизации политической ситуации в России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью, которое было показано в фильме режиссера Оливера Стоуна.

Говоря о поддержке спецслужбами США боевиков во время войны в Чечне, Путин отметил: "У нас сложилось абсолютно устойчивое мнение тогда, что наши американские партнеры на словах говорят о поддержке России и готовности к сотрудничеству в борьбе с терроризмом, а на самом деле используют этих террористов для раскачки внутриполитической ситуации в России".

"Эти идеи еще не умерли", - предупредил российский лидер, отвечая на ремарку Стоуна по поводу попыток спецслужб США спровоцировать появление очагов напряженности, в том числе в Средней Азии и на Северном Кавказе.

"К сожалению, американцы поддержали эти процессы. Холодная война давно ушла в прошлое, у нас хорошие прозрачные отношения со всем миром, с Европой, Соединенными Штатами. Конечно, мы рассчитывали на поддержку, а вместо этого увидели, что американские спецслужбы поддерживают террористов", - добавил Путин.

Путин добавил, что спецслужбы США помогали боевикам в Чечне и игнорировали протесты Москвы на этот счет.

"Что касается информационно-политической поддержки, то это не нуждается в доказательствах, это было очевидно для всех. Это делалось публично, открыто", - указал Путин. "А что касается оперативной поддержки и финансовой, у нас есть такие доказательства. Более того, некоторые из них мы представили нашим американским коллегам", - добавил он.

"Помню, что был даже такой момент. Я сказал президенту Бушу и назвал ему фамилии сотрудников спецслужб США, которые работали на Кавказе и не просто оказывали какую-то общеполитическую поддержку, а оказывали техническую поддержку, перебрасывали боевиков из одного места в другое", - отметил Путин. "Реакция президента США была очень правильная. Он сказал, что очень негативно относится к этому и с этим разберется", - добавил российский лидер.

По его словам, позднее в Москве получили письмо из Центрального разведывательного управления США, в котором было "указано, что наши коллеги считают себя вправе поддерживать отношения со всеми представителями оппозиции и будут делать это дальше". "Ясно было, что речь идет не просто об оппозиционных силах, а о террористических структурах и организациях. Но тем не менее их представляли в виде какой-то оппозиции", - указал Путин. "Я думаю, что Джордж (Буш) помнит наш разговор", - добавил российский лидер.

Об "Аль-Каиде"

Террористическая сеть "Аль-Каида" (запрещена в РФ), по словам Путина, появилась в связи с теми шагами, которые предпринимали США.

"Аль-Каида" - это результат не нашей деятельности, это результат деятельности наших американских друзей", - заявил президент РФ.

"Это началось еще с советской войны в Афганистане, когда американские спецслужбы поддерживали различные направления исламского фундаментализма в борьбе с советскими войсками в Афганистане. Американцы вырастили и "Аль-Каиду", и бен Ладена, а потом все это вышло из-под контроля. Это всегда так бывает, и наши партнеры в США должны были об этом знать. Это их вина", - констатировал Путин.

Про 11 сентября

Путин также отметил, что Россия после терактов 11 сентября 2001 года в США отменила запланированные военные учения, чтобы продемонстрировать поддержку Вашингтону.

"Да, мы как раз на следующий день запланировали наши учения наших ядерных стратегических сил. Я их отменил, так как хотел, чтобы президент США знал об этом, ну и понимал, что в такой ситуации первые лица нуждаются в морально-политической поддержке. Нам хотелось такую поддержку продемонстрировать", - пояснил президент РФ.

Говоря о Джордже Буше-младшем, который был президентом США в то время, Путин отметил: "Я почувствовал, что это человек, с которым можно договариваться, вести дело. Во всяком случае, есть надежда на это".

11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки "Аль-Каида" захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра - самые высокие на тот момент здания в Нью-Йорке. Третий самолет террористы направили на здание Пентагона в пригороде Вашингтона, четвертый также направлялся в сторону американской столицы, однако разбился недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли 2977 человек.

Сотрудничество по Афганистану

Путин заявил, что сотрудничество с Вашингтоном в урегулировании ситуации в Афганистане отвечает интересам России.

Глава российского государства уточнил, что Россия не оказывала поддержку США и их союзникам в Афганистане путем создания новых военных баз. "Мы не разворачивали для этого никаких новых баз. У нас со времен Советского Союза в Таджикистане осталась дивизия, которую мы потом превратили в базу именно для того, чтобы закрыть террористически опасное направление со стороны Афганистана", - констатировал Путин.

"Но мы поддержали Соединенные Штаты, разрешив со своей территории поставку оружия. Мы считаем, что это сотрудничество соответствует нашим интересам и это та сфера, где мы можем и должны объединять свои усилия", - сказал президент РФ. Он добавил, что Москва в рамках такой поддержки предоставляла Вашингтону разведывательную информацию.