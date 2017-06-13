В окруженный боевиками Дейр-Эз-Зор авиацией доставлены 20 т гуманитарной помощи

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ХМЕЙМИМ /Сирия/, 13 июня. /ТАСС/. В ходе совместной операции сирийских ВВС и российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии в район города Дейр-Эз-Зор на северо-востоке республики самолет Ил-76 сбросил на парашютах платформы с 20 тоннами гуманитарной помощи. Об этом сообщили журналистам в Центре примирения.
"Самолетом Ил-76 с высоты 4000 метров парашютным способом доставлены продукты питания и медикаменты общим весом 20 тонн", - сказал представитель Центра.
Офицер уточнил, что 200-тысячный город окружен боевиками ИГ (Исламское государство - запрещена в России) с 2014 года и его жители уже несколько лет живут и сражаются в условиях гуманитарной катастрофы.
Доставить помощь в город другим способом не представляется возможным - практически ежедневно террористы предпринимают попытки прорвать линию обороны правительственных сил Сирии, состоящих в основном, из добровольцев.