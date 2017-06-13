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"Яблоко" 17 июня рассмотрит выдвижение Ройзмана кандидатом в свердловские губернаторы

Политика
13 июня, 10:19 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 13, июня. /ТАСС

Ранее в партии сообщали, что политическое решение о выдвижении мэра Екатеринбурга принято, но решаются технические вопросы

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© Антон Буценко/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Свердловское региональное отделение партии "Яблоко" 17 июня рассмотрит вопрос выдвижения мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана кандидатом в губернаторы Свердловской области. Об этом ТАСС во вторник сообщила пресс-секретарь мэра Виктория Мкртчян.

"Действительно, конференция регионального отделения партии "Яблоко", на которой планируется обсудить выдвижение Евгения Ройзмана кандидатом в губернаторы Свердловской области, состоится в субботу, 17 июня в Екатеринбурге", - сказала она.

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Ранее партия "Яблоко" сообщала, что политическое решение о выдвижении Ройзмана принято, но решаются технические вопросы с учетом внутрипартийных механизмов. Согласно уставу партии, выдвижение кандидата в губернаторы осуществляется региональной организацией, после чего кандидатура утверждается федеральным бюро. Председатель федерального политического комитета "Яблока" Григорий Явлинский, комментируя ход переговоров с Ройзманом, называл "его смелым и опытным человеком, чья программа вызывает уважение".

Ранее свердловский избирком принял документы от пяти кандидатов на пост главы региона: от врио губернатора Евгения Куйвашева, которого поддержала партия "Единая Россия", от депутата Екатеринбургской городской думы Дмитрия Сергина, выдвинутого от Российской партии пенсионеров за справедливость, депутата Заксобрания Свердловской области Дмитрия Ионина, который выдвигается от "Справедливой России", от кандидата от КПРФ, члена совета директоров "Плюс банка" Алексея Парфенова и депутата Екатеринбургской городской думы Константина Киселева, которого утвердила партия "Зеленых".

Для допуска к предвыборной гонке и открытому голосованию жителей кандидатам необходимо преодолеть так называемый муниципальный фильтр, или собрать подписи депутатов представительных органов и глав муниципальных образований, избранных прямыми выборами. Каждый претендент должен будет предоставить не менее 126 и не более 132 подписей.

Выборы губернатора Свердловской области назначены на 10 сентября. Участвовать смогут только кандидаты от политических партий, самовыдвижение не предусмотрено.

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