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ЦИК РФ официально назначил довыборы в Госдуму по Брянскому округу на 10 сентября

Политика
13 июня, 11:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Мандат оказался вакантным после того, как единоросс Владимир Жутенков, избиравшийся в Госдуму по 77-му Брянскому одномандатному округу, досрочно сложил полномочия в начале июня

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Центризбирком России назначил дополнительные выборы в Госдуму по Брянскому одномандатному округу в Брянской области, они пройдут в единый день голосования 10 сентября. Соответствующее постановление было принято во вторник на заседании комиссии.

"Назначить на 10 сентября 2017 года дополнительные выборы депутата Государственной думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Брянская область - Брянский одномандатный избирательный округ №77", - говорится в документе.

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Мандат оказался вакантным после того, как единоросс Владимир Жутенков, избиравшийся в Госдуму по 77-му Брянскому одномандатному округу, досрочно сложил полномочия в начале июня. Ранее секретарь Генсовета "Единой России" Сергей Неверов сообщил, что партия может определиться с кандидатом на довыборы на заседании Генсовета 18 июня.

Кроме того, довыборы в Госдуму пройдут 10 сентября в Кингисеппском округе Ленинградской области. На думских выборах в сентябре 2016 года победу в этом округе одержал спикер нижней палаты прошлого созыва Сергей Нарышкин, который вскоре был назначен руководителем Службы внешней разведки, в связи с чем отказался от депутатского мандата. "Единая Россия" для определения кандидата на довыборах в Кингисеппском округе проводила предварительное голосование, в котором победил зампредседателя областного правительства Сергей Яхнюк.

В единый день голосования 10 сентября, помимо довыборов в Госдуму, пройдут выборы депутатов заксобраний шести регионов, выборы глав 17 субъектов РФ (в 16 - всенародные). Кроме того, будут избираться мэры и 11 городских дум административных центров ряда регионов.

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