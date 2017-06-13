ЕР выдвинула врио главы Пермского края Решетникова кандидатом на выборы губернатора

ПЕРМЬ, 13 июня. /Корр. ТАСС Анастасия Аверкова/. Региональное отделение партии "Единая Россия" выдвинуло кандидатом на выборы губернатора Пермского края врио главы Прикамья Максима Решетникова. Об этом сообщает во вторник пресс-служба регионального отделения партии.

"Делегаты конференции проголосовали за выдвижение партийного кандидата на должность губернатора Пермского края - им стал Максим Решетников. В рамках партийного праймериз Максим Решетников встретился с активом всех 54 местных отделений "Единой России", - сообщили в пермском отделении партии.

По словам секретаря Пермского регионального отделения партии "Единая Россия" Николая Демкина, за небольшой срок в статусе временно исполняющего обязанности главы региона Решетников проявил себя как "опытный управленец, энергичный руководитель региона".

"По итогам встреч с людьми и проработки вопросов тех или иных территорий создана предвыборная программа "Единой России". Уверен, что Максим Решетников сможет реализовать пункты программы, и в будущем она станет рабочей программой развития Пермского края", - сказал Демкин.

Как сообщили в региональном отделении ЕР, подать свои документы в избирательную комиссию Пермского края Максим Решетников намерен 14 июня. Ранее, 10 июня, документы в избирком подал первый кандидат на участие в выборах губернатора - Ирина Филатова, выдвинутая Пермским краевым отделением КПРФ.

Выборы

Выборы губернатора в Пермском крае состоятся 10 сентября текущего года, в единый день голосования. Дата выборов была утверждена на внеочередном заседании Законодательного собрания региона 8 июня.

В феврале текущего года президент России Владимир Путин принял отставку Виктора Басаргина с поста губернатора Пермского края, исполняющим обязанности главы региона был назначен Максим Решетников, ранее работавший руководителем департамента экономической политики и развития Москвы. Врио главы Прикамья Решетников назначен до вступления в должность лица избранного губернатором Пермского края.