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ЕР выдвинула врио главы Кировской области Васильева кандидатом на выборы губернатора

Политика
13 июня, 12:12 UTC+3 КИРОВ /Корр. ТАСС, Наиль Шахвалиев

Кандидата выбирали тайным голосованием

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КИРОВ, 13 июня. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Партия "Единая Россия" большинством голосов выбрала врио губернатора Кировской области Игоря Васильева в качестве кандидата на участие в выборах главы региона. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе регионального отделения партии.

"В партийном мероприятии приняли участие более 150 человек, кандидата от партии на пост губернатора области выбирали тайным голосованием. Абсолютное большинство голосов получил врио губернатора Кировской области Игорь Васильев", - говорится в сообщении.

Васильев рассказал о своих планах в случае победы на выборах руководителя региона. "Совместно с партией будет организовано обсуждение программы развития Кировской области. Мы должны привлечь к ее обсуждению всех неравнодушных кировчан. В финальном виде программа будет представлена уже в ближайшие месяцы", - сказал он, поблагодарив членов партии за доверие и поддержку.

По словам Васильева, задача программы - "получить конкретные результаты уже в ближайшие годы, используя наши конкурентные преимущества и точки роста, а также сделать так, чтобы жить и работать в Кировской области было комфортно".

В предварительном партийном голосовании также участвовали президент Фонда поддержки общественных инициатив "Вятская соборность" Наталья Катаева, директор агрофирмы "Среднеивкино" Николай Харькин, генеральный директор завода "Сельмаш" Александр Чурин и ректор Кировского государственного медицинского университета Игорь Шешунов.

Досрочные выборы губернатора Кировской области пройдут 10 сентября.

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