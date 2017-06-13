Путин обсудил с королем Саудовской Аравии обострившуюся ситуацию вокруг Катара

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президента РФ Владимир Путина обсудил по телефону с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом обострившуюся ситуацию вокруг Катара, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.
Главы государств "обменялись мнениями по текущей ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, затронув обострившуюся ситуацию вокруг Катара, которая, к сожалению, не способствует консолидации совместных усилий в русле урегулирования в Сирии и борьбы с террористической угрозой", - отмечается в сообщении.
Также "с учетом итогов недавней поездки в Москву преемника наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда Бен Сальмана обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-саудовских отношений в различных областях". "Выражен обоюдный настрой на активизацию двустороннего сотрудничества", - отметили в Кремле.
Условлено о продолжении контактов на различных уровнях.