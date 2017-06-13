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Путин обсудил с королем Саудовской Аравии обострившуюся ситуацию вокруг Катара

Политика
13 июня, 13:30 дата обновления: 13 июня, 13:35 UTC+3

Как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры двух стран также договорились о продолжении контактов на различных уровнях

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© Алексей Никольский/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президента РФ Владимир Путина обсудил по телефону с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом обострившуюся ситуацию вокруг Катара, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

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Главы государств "обменялись мнениями по текущей ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, затронув обострившуюся ситуацию вокруг Катара, которая, к сожалению, не способствует консолидации совместных усилий в русле урегулирования в Сирии и борьбы с террористической угрозой", - отмечается в сообщении.

Также "с учетом итогов недавней поездки в Москву преемника наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда Бен Сальмана обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-саудовских отношений в различных областях". "Выражен обоюдный настрой на активизацию двустороннего сотрудничества", - отметили в Кремле.

Условлено о продолжении контактов на различных уровнях.

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Темы
Ситуация вокруг Катара
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Сауд, Сальман бен Абдель Азиз, Аль
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