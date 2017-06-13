Джабаров: работа Конгресса США направлена на ухудшение отношений с РФ

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Американские конгрессмены стремятся к обострению отношений с Россией. Такое мнение высказал журналистам первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя заявления члена Сената Конгресса США Линдси Грэм об ужесточении санкций против России.

"Вся работа Конгресса США направлена на обострение отношений с Россией, хотя непонятно, чем РФ им реально угрожает", - сказал сенатор. При этом Джабаров полагает, что президент США Дональд Трамп находится в трудном положении, так как ему сложно сформировать единую внешнеполитическую линию из-за позиции Конгресса. "Он боится делать определенные шаги, так как он опасается постоянных обвинений в возможном сотрудничестве с Россией", - добавил сенатор.

Говоря о возможных шагах Москвы в ответ на новые санкции, Джабаров предположил, что России следует ужесточить ограничительные меры против США.

Как ранее заявил сенатор Грэм, американские власти могут ужесточить с подачи Конгресса США санкции в отношении России. Причем эти новые ограничительные меры удастся облечь в форму нового закона, что существенно осложнит их дальнейшую отмену, даже если президент Дональд Трамп попытается заблокировать данную инициативу, воспользовавшись своим правом вето, добавил член Конгресса.

Грэм при этом подтвердил, что верхняя палата Конгресса планирует предпринять на этой неделе попытку одобрить законопроект о новых санкциях в отношении Ирана, в виде поправок к которому намечается оформить и различные дополнительные рестрикции, касающиеся России. На вопрос о том, как, по его мнению, поступит Трамп, если законопроект действительно будет принят и Сенатом, и Палатой представителей, Грэм ответил, что Трамп, вероятно, его подпишет.

Новые антироссийские санкции, о которых рассуждал Грэм, содержатся в законопроекте, внесенном им в январе текущего года на рассмотрение Конгресса вместе с сенаторами Джоном Маккейном и Бенджамином Кардином. Законодатели предлагали ввести санкции против российских силовых структур и энергетического сектора. Они, в частности, настаивали на ограничении инвестиций в развитие проектов в сфере гражданской атомной энергетики, реализуемых Россией. Еще одним важным пунктом было законодательное закрепление ряда уже действующих рестрикций.