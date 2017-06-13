МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проводит "апгрейд информации" перед "Прямой линией" 15 июня. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Сегодня президент работает по тематике "Прямой линии". Он готовится, сегодня и завтра у него запланирована подготовка. Он традиционно работает с массивом, освежает статистические данные, общается с министрами, руководителями агентств - собственно, делает апгрейд информации", - сказал Песков.

Представитель Кремля рассказал о появлении поддельных сайтов по приему вопросов для "Прямой линии". "К великому сожалению, как и в прошлом году, появляются поддельные сайты "Прямой линии", которые собирают вопросы граждан", - посетовал Песков.

Он заверил, что в Кремле принимают "оперативные меры, чтобы блокировать, закрывать эти сайты". "Но призываем всех быть весьма осторожными, аккуратными, использовать правильные координаты этого проекта, они указываются в многочисленных рекламных роликах, которые идут на телеканалах Первый и "Россия", - добавил пресс-секретарь.

"Прямая линия"

Как сообщает телеканал "Россия 24", который будет транслировать передачу 15 июня, за два дня до "Прямой линии с Владимиром Путиным" свои вопросы главе государства по разным каналам задали уже более 1,3 млн россиян. В частности, на "Прямую линию" поступило 674 тысячи звонков, 300 тысяч СМС- и ММС-сообщений, 226 тысяч поступило через социальные сети, 100 тысяч вопросов было подано через сайт программы, также россияне прислали 12 тысяч видеосообщений.

Список популярных вопросов, поступающих на "Прямую линию", опубликован на официальном сайте программы moskva-putinu.ru. Среди них - плохое состояние дорог, свалки, ЖКХ и строительство, ипотека, ответственность чиновников, вопросы образования, ситуация на Украине и санкции.

Предстоящая 15 июня "Прямая линия" станет уже 15-й по счету для Путина. Она выйдет в эфире в 12:00 по московскому времени на телеканалах Первый, "Россия 1", "Россия 24", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". В традициях предыдущих программ, глава государства в ходе общения с россиянами ответит на интересующие их вопросы, касающиеся общественно-политической и социально- экономической жизни страны, а также международной обстановки, отмечала пресс-служба Кремля.

"Прямая линия с Владимиром Путиным" - телевизионная программа, в которой глава государства отвечает в прямом эфире на вопросы жителей России и ближнего зарубежья. Последняя такая программа прошла 14 апреля 2016 года. Впервые же такой формат общения президента с гражданами страны на общенациональных теле- и радиоканалах был организован 24 декабря 2001 года.

В дальнейшем "Прямые линии" проходили ежегодно, за исключением 2004 и 2012 гг. Всего Путин участвовал в 14 передачах, из них десять раз в качестве главы государства и четыре - как председатель правительства. По словам президента, "прямые контакты с гражданами дают очень верный срез того, что на данный момент времени волнует и интересует общество". Во время первой "Прямой линии" в 2001 году Путину было адресовано 400 тыс. вопросов; в дальнейшем их число постоянно увеличивалось и к 2015 году перевалило за 3,25 млн, а в 2016 году составило 3 млн.