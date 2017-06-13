Песков: Донбасс не оккупирован РФ, там идет гражданская война

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Юго-восток Украины не оккупирован РФ, там идет гражданская война.
"Она (юго-восточная часть Украины) не оккупирована Россией, Россия не оккупирует никакие территории, - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. - Это внутриукраинский конфликт. Я называю вещи своими именами: это гражданская война, которую может прекратить только сама Украина".
Представитель Кремля добавил, что Киев может прекратить войну, действуя в русле реализации минских договоренностей. Так он ответил на вопрос об отношении к готовящемуся на Украине законопроекту, который объявляет Донбасс территориями, оккупированными Россией.