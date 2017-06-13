"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту

По телефону. Из России по номеру 8-800-200-40-40. Звонок с мобильных и городских телефонов бесплатный. Из-за границы по номерам: +7-499-550-40-40, +7-495-539-40-40.

В виде СМС и ММС-сообщений. Вопросы на номер 0-40-40 принимаются только с телефонов российских операторов связи и только на русском языке. Объем не должен превышать 70 знаков. Отправка сообщения бесплатная.

Через официальные группы в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". В этом году с помощью соцсетей можно будет отправить не только текстовый вопрос, но и обратиться к президенту, записав видеоролик.

С помощью официального мобильного приложения "Москва — Путину" (доступно в онлайн-магазинах App Store и Google Play) или на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф) через раздел "Задать вопрос".