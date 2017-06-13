"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту

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До ежегодной "Прямой линии с Владимиром Путиным", в ходе которой россияне смогут задать интересующие их вопросы непосредственно президенту страны, остается совсем немного времени. ТАСС напоминает, как можно задать вопрос главе государства и какие вопросы уже поступили в адрес Путина.
По телефону. Из России по номеру 8-800-200-40-40. Звонок с мобильных и городских телефонов бесплатный. Из-за границы по номерам: +7-499-550-40-40, +7-495-539-40-40.
В виде СМС и ММС-сообщений. Вопросы на номер 0-40-40 принимаются только с телефонов российских операторов связи и только на русском языке. Объем не должен превышать 70 знаков. Отправка сообщения бесплатная.
Через официальные группы в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". В этом году с помощью соцсетей можно будет отправить не только текстовый вопрос, но и обратиться к президенту, записав видеоролик.
С помощью официального мобильного приложения "Москва — Путину" (доступно в онлайн-магазинах App Store и Google Play) или на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф) через раздел "Задать вопрос".
Вопросы принимаются вплоть до окончания "Прямой линии". Наиболее интересные и актуальные будут заданы президенту в ходе прямого эфира.
Программа начнется в 12:00 мск и будет транслироваться в эфире телеканалов Первый, "Россия 1", "Россия 24", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".
Тематика поступивших на "Прямую линию" вопросов самая разная — от ЖКХ до внешней политики.
Обманутые дольщики жалуются на застройщиков и местные власти. Молодая семья — на условия ипотеки и переплаты по кредитам. Жители Санкт-Петербурга спрашивают, почему программа реновации рассчитана только на Москву, а в их городе программа сноса нескольких кварталов заморожена.
В числе популярных видеовопросов — судьба материнского капитала после 2018 года, проблемы с трудоустройством после определенного возраста и возможное повышение пенсионного возраста.
Несколько вопросов касаются плохого качества дорог. Есть жалобы на очереди в детский сад, на безответственность и безнаказанность чиновников, на высокую стоимость авиабилетов и лекарств и строгие меры контроля при сдаче ЕГЭ.
В числе популярных — вопросы международной повестки. Россияне интересуются мнением президента о причинах русофобии на Западе, о том, кому на самом деле выгодны санкции, а также о путях решения украинского кризиса.
Значительное количество вопросов посвящено возможному участию Путина в кампании по выборам президента 2018 года. Есть и личные вопросы: какая у главы государства любимая рок-группа, а также с кем и куда он хотел бы поехать в отпуск.
Во время первой "Прямой линии" в 2001 году Путину было адресовано 400 тыс. вопросов. В прямом эфире было задано 47.
В дальнейшем число вопросов постоянно увеличивалось и к 2015 году перевалило за 3,25 млн. В ходе предыдущей программы в 2016 году в адрес президента поступило 3 млн вопросов. Глава государства ответил на 80.
За два дня до нынешней "Прямой линии" свои вопросы Путину задали уже более 1,3 млн россиян.
Такая возможность будет у обладателей мобильных приложений "Москва — Путину" и ОК Live.
Как пояснили в соцсети "Одноклассники", в день "Прямой линии" при помощи ОК Live зарегистрированные пользователи смогут создать стрим, то есть свой прямой видеоканал, и ожидать ответа. Все стримы будут видны редактору трансляции, который сможет написать комментарий пользователю или позвонить ему прямо из приложения, чтобы узнать его вопрос к президенту. Авторов лучших вопросов подключат к прямому эфиру с Владимиром Путиным.