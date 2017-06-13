Политологи назвали акцию оппозиции 12 июня на Тверской провокацией

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Несанкционированная акция оппозиции на Тверской улице в Москве, которую устроили накануне сторонники блогера Алексея Навального, является провокацией и попыткой оппозиционеров скрыть реальное количество участников протестных мероприятий, которое постоянно уменьшается. Такое мнение высказали ТАСС опрошенные эксперты-политологи.

Протестная волна пошла на спад

"Произошла провокация, людей толкнули на несанкционированное мероприятие, которое хорошо, что закончилось без жертв. Испортили праздник большому количеству москвичей", - сказал ТАСС политолог Глеб Кузнецов.

По его мнению, Навальный пошел на этот шаг для того, чтобы "скрыть один простой факт: столько собрать, сколько собралось на митинг против реновации 14 мая, у него уже, очевидно, не получилось".

"Протестная волна, которая началась 26 марта, пошла на спад: это видно и по количеству просмотров, посвященных митингам, в социальных сетях (количество людей, следивших там за акцией, было в два раза меньше, чем 26 марта), и по явке во многих городах", - обратил внимание Кузнецов.

Да и самих городов, где прошли акции, оказалось в два раза меньше заявленного, указал он.

"В Екатеринбурге, даже несмотря на личное участие мэра Евгения Ройзмана, участников оказалось существенно меньше, чем в прошлый раз. В Вологде от заявленной тысячи участников пришла десятая часть. В Норильске ждали 500 человек, пришло семь, в Петропавловске-Камчатском из ожидавшейся тысячи пришло 30 человек", - перечислил он.

Что касается Москвы, то, напомнил эксперт, там оппозиция собрала "две тысячи (участников) максимум на (проспекте) Сахарова и еще тысяч пять - опять же максимум - на Пушкинской". "Даже если собравшихся против реновации на Сахарова (на прошедший также 12 июня митинг противников программы реновации жилья в столице - прим. ТАСС) засчитать Навальному, проиграли митингу 14 мая разгромно", - констатировал он.

Кузнецов объясняет это тем, что "сосредоточение на одной (пусть и весьма значимой) идее приводит к постепенному ослабеванию общественного интереса и уменьшению социальной базы протеста".

В зачет не пойдет

По словам Кузнецова, "в плюс оппозиции эта акция не пойдет". Более того, по его мнению, проводя несанкционированную акцию, оппозиция "оттолкнула от себя огромное количество людей".

"Люди все видят... Тем более что (санкционированный) митинг на Сахарова состоялся, и там были и звукоусиливающее оборудование, и сцена, все было в полном объеме, что говорит о том, что изначально, в момент объявления несанкционированной акции, Навальный наврал, а ложь - это то, что в политике не приветствуется", - подчеркнул он.

По мнению политолога Олега Габы, расчет организаторов несанкционированной акции был на то, что их действия приведут "к определенным столкновениям, хаосу". "Был расчет на то, что в конечном итоге люди будут реагировать достаточно негативно на силовые структуры, которые предприняли, на мой взгляд, правильные действия", - заявил он ТАСС.

В то же время Габа призвал оценить степень участия молодежи в протестных акциях. "У нас замечательная молодежь, они хотят будущего и хотят сопричастности", - сказал он, отметив в то же время, что "подтянуть молодежь на протест гораздо проще, чем на что-то другое". "Это достаточно серьезный сигнал", - предупредил он.

Технология провокации

В свою очередь, декан факультета политологии МГУ имени Ломоносова Андрей Шутов назвал несанкционированную акцию "флешмоб-технологией, которую использует группа Навального для того, чтобы дестабилизировать ситуацию".

"Конечно, это тщетные потуги, но тем не менее исполнение заказа налицо. Навальный наверняка понимал, что мало народу придет на проспект Сахарова, поэтому принял решение рассечь толпу: часть отравил на одну территорию, часть - на другую, чтобы у обывателя сложилось мнение, что мы имеем дело с какой-то весомой демонстрацией", - пояснил он, отметив, что "это технологии, которые к реальному волеизъявлению отношения не имеют".

Акции 12 июня

Накануне на проспекте Сахарова прошла согласованная акция оппозиции. По данным полиции, в мероприятии приняли участие около 1,8 тыс. человек. В то же время группа оппозиционеров решила провести несанкционированную акцию на Тверской улице, где проходил фестиваль исторической реконструкции "Времена и эпохи. Собрание". По данным столичной полиции, в несанкционированной акции приняли участие около 4,5 тыс. человек, более 150 человек были задержаны.

В то же время в массовых мероприятиях, посвященных празднованию Дня России, в столице, по данным МВД РФ, приняли участие более 2,5 млн человек, в том числе на Тверской улице в центре Москвы - более 270 тыс. человек.