Песков назвал "уткой" сообщения об экстренном контакте Путина и Обамы из-за хакеров

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что сообщения западных СМИ о том, что российский лидер Владимир Путин экстренно связывался с президентом США Бараком Обамой в октябре прошлого года из-за хакеров, являются "очередной уткой". "Я первый раз об этом слышу, похоже на очередную "утку", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее ряд западных СМИ сообщили, что Путин и Обама в октябре 2016 года якобы задействовали канал экстренной связи в связи с обвинениями в адрес РФ о кибератаках с целью вмешательства в выборы президента США.