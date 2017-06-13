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Песков назвал "уткой" сообщения об экстренном контакте Путина и Обамы из-за хакеров

Политика
13 июня, 14:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Ранее западные СМИ сообщили, что лидер России и экс-президент США в октябре 2016 года якобы задействовали канал экстренной связи из-за обвинений РФ в кибератаках

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

©  EPA/SERGEI KARPUKHIN / POOL

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что сообщения западных СМИ о том, что российский лидер Владимир Путин экстренно связывался с президентом США Бараком Обамой в октябре прошлого года из-за хакеров, являются "очередной уткой". "Я первый раз об этом слышу, похоже на очередную "утку", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее ряд западных СМИ сообщили, что Путин и Обама в октябре 2016 года якобы задействовали канал экстренной связи в связи с обвинениями в адрес РФ о кибератаках с целью вмешательства в выборы президента США.

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Разногласия РФ и США в киберпространстве
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Обама, Барак Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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