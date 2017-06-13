Песков назвал "уткой" сообщения об экстренном контакте Путина и Обамы из-за хакеров

ФХР: швейцарцы могут сыграть на Кубке Первого канала в случае приезда канадцевСпорт 13 июня, 16:01
В Великобритании подсчитали выгоду от управления пищевыми отходамиСоциальная ответственность 13 июня, 16:00
Российские спортсмены не могут угощать чаем приходящих их тестировать допинг-офицеровСпорт 13 июня, 15:44
Томские ученые создали устойчивого к ядам и радиации робота-разведчика для АрктикиНаука 13 июня, 15:43
СМИ: слушания по делу Ким Чен Нама перенесли в тюрьму в МалайзииМеждународная панорама 13 июня, 15:42
Гендиректор ФК "Тосно": перед сезоном осталось решить вопросы по вратарям и МилевскомуСпорт 13 июня, 15:32
Ходоки Смердова и Широбоков выступят на юниорском ЧЕ без предварительной сдачи нормативовСпорт 13 июня, 15:30
Кандидат на пост премьер-министра Ирландии Лео ВарадкарБиографии и справки 13 июня, 15:29
Французский футболист Гризманн продлил контракт с "Атлетико"Спорт 13 июня, 15:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что сообщения западных СМИ о том, что российский лидер Владимир Путин экстренно связывался с президентом США Бараком Обамой в октябре прошлого года из-за хакеров, являются "очередной уткой". "Я первый раз об этом слышу, похоже на очередную "утку", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее ряд западных СМИ сообщили, что Путин и Обама в октябре 2016 года якобы задействовали канал экстренной связи в связи с обвинениями в адрес РФ о кибератаках с целью вмешательства в выборы президента США.