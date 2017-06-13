В Думе предложили законодательно закрепить статус георгиевской ленточки как символа Победы

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Замсекретаря Генсовета "Единой России", депутат Госдумы Евгений Ревенко предложил законодательно закрепить за георгиевской лентой статус официального символа Победы.

"Я бы предложил коллегам законодательно закрепить за георгиевской лентой статус официального символа Победы наряду с Боевым Красным знаменем", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook, комментируя подписание на Украине закона о полном запрете не только производства, но и ношения георгиевской ленты.

Ревенко пояснил, что "на Украине десятки тысяч стали полными кавалерами солдатских орденов Славы, а георгиевская (гвардейская) лента - неотъемлемая часть этого ордена". "(Президент Украины Петр) Порошенко и украинские националисты не просто хотят стереть нашу историю, а покусились на святое - на нашу общую победу, символом которой и является георгиевская лента. Они оскорбили миллионы украинских семей, где чтят и берегут память о подвигах своих прадедов и дедов", - указал он, подчеркнув, что "оправданий и прощения этому быть не может".

Накануне Порошенко подписал закон о запрете производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты, принятый Верховной радой в мае; по его словам, ленты не являются "символикой Второй мировой войны". Согласно закону, за публичную демонстрацию георгиевской ленты на Украине предполагается штраф от 850 гривен до 2550 гривен (от $32 до $96) с конфискацией ленты. За повторное нарушение этого закона в течение года может быть применен штраф до 5100 гривен ($192) или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией ленты. Такое наказание не будет касаться ветеранов Великой Отечественной войны, в наградах которых присутствуют элементы ленточки, а также экспозиций музеев.

Лента из чередующихся полос черного и оранжевого цветов появилась еще в Российской империи, где украшала Георгиевский крест - высшую награду для солдат и унтер- офицеров за храбрость и заслуги на поле боя. Во времена советской власти она появилась в колодке ордена Славы, полные кавалеры которого были приравнены к Героям Советского Союза. Георгиевская лента также присутствует в медалях "За взятие Берлина" и "За победу над Германией в Великой Отечественной войне". Она стала одним из неотъемлемых символов празднования Дня Победы.