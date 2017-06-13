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Михалков, Русецкая и Федотов приглашены к работе над присягой при приеме в гражданство РФ

Политика
13 июня, 15:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

В состав рабочей группы войдут представители всех думских фракций

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Кинорежиссер Никита Михалков, ректор Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина Маргарита Русецкая, омбудсмен Татьяна Москалькова, а также глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов приглашены стать участниками рабочей группы по подготовке текста присяги при приобретении гражданства РФ. Об этом ТАСС сообщили в комитете Госдумы по госстроительству и законодательству.

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"В четверг, 15 июня, в Государственной думе состоится заседание рабочей группы по подготовке текста присяги при приобретении гражданства РФ. Руководитель рабочей группы - заместитель председателя Государственной думы Владимир Васильев, ответственный секретарь - председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников", - сообщили в комитете.

В состав рабочей группы войдут представители всех думских фракций. Как указали в комитете, к группе приглашены присоединиться в том числе глава СПЧ Михаил Федотов, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, кинорежиссер, сценарист и продюсер Никита Михалков, ректор Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина Маргарита Русецкая.

Как ранее сообщал ТАСС Павел Крашенинников, текст присяги может быть составлен к 3 июля в рамках подготовки ко второму чтению законопроекта об отзыве решения о вступлении в гражданство РФ для осужденных за терроризм. Сам закон, по словам депутата, скорее всего, будет принят до конца весенней сессии палаты, последнее пленарное заседание которой намечено на 21 июля.

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