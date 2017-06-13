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ЕР выдвинула на выборы главы Марий Эл кандидатуру врио руководителя региона Евстифеева

Политика
13 июня, 15:25 UTC+3 ЙОШКАР-ОЛА ЙОШКАР-ОЛА 13, июня. /ТАСС

Досрочные выборы пройдут 10 сентября, в Единый день голосования

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ЙОШКАР-ОЛА, 13 июня. /ТАСС/. Региональное отделение партии "Единая Россия" в Марий Эл во вторник выбрала кандидата на участие в выборах главы республики, им стал действующий врио главы региона Александр Евстифеев. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе местного отделения партии.

"На заседании регионального отделения партии в качестве кандидата на пост главы республики был выбран Александр Евстифеев. Всего было четыре кандидатуры, у него наибольшее количество голосов - 107 (из 122 возможных - прим. ТАСС)", - отметили в пресс-службе.

В Единый день голосования 10 сентября 2017 года в республике пройдут досрочные выборы главы Марий Эл и дополнительные выборы депутатов Государственного Собрания республики шестого созыва.

Как ранее сообщал ТАСС, Путин подписал указ об освобождении Леонида Маркелова от должности главы Марий Эл по его просьбе 6 апреля этого года. Временно исполняющим обязанности руководителя республики назначен председатель Арбитражного суда Подмосковья, экс-заместитель полпреда президента в Приволжском федеральном округе Александр Евстифеев. 13 апреля стало известно, что Маркелов задержан по подозрению в получении взятки.

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Персоны
Евстифеев, Александр Александрович
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