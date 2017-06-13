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Россия намерена продолжить контакты со всеми политическими силами Ливии

Политика
13 июня, 16:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Кроме того, в ходе беседы замглавы МИД РФ и вице-премьера правительства нацсогласия Ливии обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития российско-ливийских отношений

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Россия намерена продолжать контакты с представителями всех основных политических сил Ливии ради содействия национальному диалогу. Об этом сообщили в МИД РФ по итогам телефонного разговора спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Богданова с вице-премьером правительства национального согласия Ахмедом Майтигом.

Разговор состоялся по инициативе ливийской стороны.

"В ходе беседы были обстоятельно рассмотрены состояние и перспективы дальнейшего развития российско-ливийских отношений, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - При этом с российской стороны был подтвержден неизменный настрой на продолжение контактов с представителями всех основных политических сил, племенных групп и регионов Ливии в интересах эффективного содействия продвижению процесса национального примирения, обеспечение условий для устойчивого развития Ливии как единого, суверенного и независимого государства".

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