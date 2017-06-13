Россия намерена продолжить контакты со всеми политическими силами Ливии

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Россия намерена продолжать контакты с представителями всех основных политических сил Ливии ради содействия национальному диалогу. Об этом сообщили в МИД РФ по итогам телефонного разговора спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Богданова с вице-премьером правительства национального согласия Ахмедом Майтигом.
Разговор состоялся по инициативе ливийской стороны.
"В ходе беседы были обстоятельно рассмотрены состояние и перспективы дальнейшего развития российско-ливийских отношений, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - При этом с российской стороны был подтвержден неизменный настрой на продолжение контактов с представителями всех основных политических сил, племенных групп и регионов Ливии в интересах эффективного содействия продвижению процесса национального примирения, обеспечение условий для устойчивого развития Ливии как единого, суверенного и независимого государства".