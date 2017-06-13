Медведев не поддержал идею закрепить в законе обязательные праймериз для всех партий

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не поддерживает предложения законодательно закрепить проведение праймериз для политических партий.

"Я считаю, что сама партия, любая партия, должна для себя определиться, хотят они выходить на предварительное голосование или нет, а навязывать это не надо", - заявил он. "Более того, в ряде случаев это может быть даже непродуктивно", - считает премьер. "Поэтому если другие партии будут готовы к этому, то мы им запретить не можем, но заниматься специально регламентацией этих вопросов - ну, я бы не торопился", - заявил Медведев. "Мне кажется, что достаточно тех правил, которые мы для себя создали и достаточно успешно проводим такое предварительное голосование",- считает он.

"Этот институт (предварительного голосования, праймериз) работает", - отметил премьер. "Причем в этом случае этот институт работает на нашу с вами партию - на "Единую Россию", - сказал он, имея в виду тот факт, что "Единая Россия" стала единственной партией, которая проводит предварительные голосования среди своих членов, чтобы выявить лидеров. "Хотим ли мы чтобы другие партии побеждали на выборах? Я - нет. Надеюсь, вы тоже", - заявил Медведев на встрече с победителями праймериз партии "Единая Россия" в Северной Осетии. По его словам, практика показала, что праймериз положительно сказываются на итогах выборов для партии.

Медведев напомнил, что "Единая Россия" пришла к практике праймериз в 2006 году. "То есть наша партия уже 11 лет проходит через это горнило, и мне кажется, весьма неплохо проходит, чему мы стали свидетелями, когда была избирательная кампания по выборам в Государственную думу: состоялось открытое большое предварительное голосование, пришло много людей", - сказал он. "И сейчас мы тоже проводили (предварительное голосование), может быть менее широкие мероприятия, но людей пришло еще больше", - отметил Медведев.