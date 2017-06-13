Игорь Васильев подал в ЦИК документы на выдвижение на пост губернатора Кировской области

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КИРОВ, 13 июня. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Врио губернатора Кировской области Игорь Васильев подал в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документы для регистрации в качестве кандидата на пост главы области. Об этом сообщили ТАСС в областном Центризбиркоме.
"Игорь Васильев стал первым кандидатом от партии, подавшим документы на выдвижение", - сказали в ЦИК.
Как ранее во вторник сообщал ТАСС, Васильев выдвинут от партии "Единая Россия", его кандидатуру выбрали тайным голосованием из пяти человек. Досрочные выборы губернатора Кировской области пройдут 10 сентября.
В единый день голосования 10 сентября пройдут довыборы в Госдуму и выборы депутатов Законодательных собраний шести регионов, выборы глав 17 субъектов РФ. Кроме того, будут избираться 11 городских дум административных центров ряда регионов.