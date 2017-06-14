Володин отправляется в Минск на сессию Парламентского собрания Союза России и Белоруссии

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отправляется в среду в Минск, где 14 и 15 июня пройдут мероприятия сессии Парламентского собрания Союза России и Белоруссии.

"15 июня в Минске под председательством Вячеслава Володина пройдет 52-я сессия Парламентского собрания Союза России и Белоруссии", - сообщили журналистам в думском управлении по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ. 14 июня состоится заседание Совета Парламентского собрания.

Предполагается, что союзные парламентарии обсудят вопросы сближения законодательства РФ и Белоруссии, реализацию приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на среднесрочную перспективу (2014-2017 годы), а также разработку аналогичного документа на 2018-2022 годы. Кроме того, депутаты изучат вопрос о повышении эффективности реализации программ Союзного государства.

В работе сессии также примут участие представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств и ведомств России и Белоруссии.

Володин был избран председателем Парламентского собрания Союза России и Белоруссии 26 декабря прошлого года. По почти 20-летней традиции этот пост занимает спикер Госдумы. Тогда Володин пообещал сделать все от него зависящее, чтобы отношения в рамках Союза развивались и "чтобы парламент Белоруссии и России как можно эффективнее решал задачи гармонизации и унификации законодательства".